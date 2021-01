Ski alpin – Pas de deuxième descente à Kitzbühel La mythique descente de la Streif, prévue ce samedi au lendemain d'une première épreuve, a été annulée en raison des mauvaises conditions météo. Sylvain Bolt

Il n’y aura pas de descente samedi sur la Streif. AFP

La station de Kitzbühel s’est réveillée sous un épais brouillard et une légère chute de neige ce samedi matin. En raison de ces mauvaises conditions météorologiques, les organisateurs et le jury de la course ont décidé d’annuler la deuxième descente prévue à 11h30 sur la Streif. De la pluie s’est également invitée en ce début de matinée, ce qui a rendu la piste impraticable.

Vendredi, la première descente sur la mythique piste autrichienne avait souri à Beat Feuz, qui s’était imposé pour la première fois dans le Tyrol. Une course qui avait été disputée sous le soleil mais qui avait déjà été perturbée par le vent (deux interruptions puis un arrêt définitif après le dossard 30).

Un nouveau programme pour dimanche (un super-G était prévu à 10h20) va être annoncé vers midi.