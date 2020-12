Nos arbres ne méritent-ils pas mieux? Afficher plus

C’est la première question qui a été posée à l’experte chargée d’analyser ce dossier: Existe-t-il en Suisse des normes ou directives pour le contrôle des arbres? Réponse: non. Cet élément a habité les débats et pour le procureur Sébastien Vetter, c’est un enseignement à tirer de ce terrible accident: «À l’avenir, on aura toujours davantage affaire à des arbres qui vieillissent, entourés par du goudron, délaissés par des travaux urbains et on voit que ces problèmes peuvent conduire à des drames.»

En Suisse, seules certaines Villes prennent des dispositions pour le suivi de leur patrimoine arboré. La formation de contrôleur d’arbres n’a été mise en place qu’à Zurich, en 2019.

L’Union suisse des services des parcs et promenades (USSP) s’en préoccupe: «Comme ils représentent un risque considérable […], les responsables des arbres des communes et des cantons sont légalement très exposés. L’USSP a l’intention d’élaborer une recommandation qui définit les normes d’entretien actuelles et crée ainsi plus de sécurité juridique pour les propriétaires d’arbres publics», peut-on lire sur son site internet.