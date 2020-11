Loterie – Pas de gain supérieur à 10’000 francs au Swiss Loto Aucun joueur n’a trouvé la bonne combinaison au tirage du Swiss Loto de samedi soir. La prochaine cagnotte s’élève à 18,6 millions de francs.

Le tirage de ce samedi n’a pas rapporté gros. (Photo d’illustration) KEYSTONE/THOMAS DELLEY

Personne n’a gagné le gros lot, ni même celui du second rang samedi au tirage du Swiss Loto. Les numéros gagnants étaient le 5, 10, 14, 26 et 37. Le numéro Chance était le 1 et le rePLAY le 03.

Dix gagnants emportent ainsi chacun un peu moins de 9000 francs avec cinq numéros et celui de la Chance. Cela profite au jackpot qui atteindra 18,6 millions au prochain tirage mercredi.

C’est avec le joker, dont les chiffres sont 176941, que le plus gros gain de ce tirage a été réalisé. Avec cinq d’entre eux sur son bulletin, un gagnant empoche 10’000 francs.

ATS/NXP