Mesures sanitaires – Pas de grand rendez-vous culturel avant octobre Berne a décidé de prolonger d’un mois, jusqu’à fin septembre, la réunion de plus de 1000 personnes. Une décision qui met en péril des concerts et des festivals? Beaucoup d’organisateurs s’y étaient préparés. Réactions. Gérald Cordonier , Matthieu Chenal , Alexandre Caporal

Les manifestations réunissant une grande foule ne sont pas autorisées avant octobre. © YVAIN GENEVAY/LE MATIN

Les restrictions de réunions publiques mises en place depuis fin février vont perdurer. À l’instar des milieux sportifs, certains milieux culturels espéraient un assouplissement de la part de Berne. Il n’en sera rien.

Jusqu’à fin septembre, un organisateur ne doit pas dépasser le seuil autorisé, avec l’obligation également de limiter le rassemblement dans un seul espace de plus de 300 personnes. Après cette date, «concrètement, écrit le Conseil fédéral, il faudra obtenir une autorisation du Canton concerné pour organiser une manifestation, autorisation que le Canton peut refuser en fonction de sa situation épidémiologique et de ses capacités de traçage des contacts. […] Cette prolongation donne aux Cantons le temps de définir le régime d’autorisation et de renforcer si nécessaire leurs capacités de traçage des contacts.» Car, l’a reconnu Alain Berset, «un match de foot ne correspond pas à un concert de musique classique ni à une foire spécialisée».

Pour le ministre, les restrictions décidées pour les grands rassemblements, dès le début de la pandémie, ont clairement permis de limiter les contaminations. Pas question de prendre de risque, à l’heure «des retours de vacances, de l’ouverture des écoles et du retour des travailleurs au travail». Prise de pouls du côté de milieux culturels parfois soulagés de pouvoir concrétiser leurs projets, d’autres impatients que la situation s’améliore.

Le Livre sur les quais est sur le point de dévoiler son programme

«Depuis des mois, nous avions travaillé sur différents scénarios, et j’avais peu d’espoir que tout s’ouvre début septembre. Évidemment que si la limite des 1000 personnes avait sauté aujourd’hui, j’aurais été ravie, car nous aurions pu augmenter la jauge de certains événements prévus dans le cadre du festival. Dans les jours qui viennent, nous allons donc faire valider notre concept par les autorités afin de pouvoir annoncer notre programmation, je l’espère, la semaine prochaine.» Fanny Meyer, la nouvelle directrice du Livre sur les quais, s’attendait à une édition 2020 en mode mineur de la manifestation littéraire annoncée pour les 4, 5, et 6 septembre prochain, à Morges.

Avec peut-être 3000 visiteurs sur trois jours au lieu des 40’000 des années précédentes, ce sera effectivement le cas. Tout se découvrira après inscription en ligne et avec port du masque obligatoire. «Pour rendre cette édition possible, nous avons observé ce que d’autres festivals – comme celui de la Cité à Lausanne où le public a pour habitude de déambuler – ont réalisé depuis le début de l’été et nous avons bon espoir de réussir à ne pas trahir ce qui fait la spécificité de ce festival: multiplier les rencontres avec des auteurs.»

«J’avais peu d’espoir que tout s’ouvre début septembre» Fanny Meyer, directrice du Livre sur les quais

La jauge des croisières passe ainsi de 450 à 300 passagers maximum. ll y aura entre 60 et 80 rendez-vous plus ou moins petits (contre près de 250, les grandes années) et une petite centaine d’auteurs devraient faire le déplacement à Morges, alors qu’ils étaient 280 en 2019. La crainte que des fermetures de frontières ne viennent jouer les trouble-fêtes? «Jusqu’au dernier moment tout peut arriver. Mais les auteurs étrangers sont essentiellement Français. J’espère donc qu’il n’y aura pas de mauvaise surprise.»

Le secteur du live reste dans le flou artistique

Bonne nouvelle pour la musique live ou cadeau empoisonné? À en croire les grands organisateurs de concert, le flou demeure et les complications sont loin d’être terminées. «C’est impossible à gérer, lance Michael Drieberg, de la société Live Music Production. Rien n’est garanti. Nous allons devoir engager des frais pour des spectacles qui pourraient très bien être annulés quelques jours avant.»

Si les concerts genevois de Lara Fabian (1300 places) au Théâtre du Léman et de Patrick Bruel à l’Arena (4000 billets vendus) ne pourront être maintenus comme prévu les 6 et 23 septembre, les prochains spectacles de la Salle Métropole à Lausanne (2000 places) devraient avoir lieu dès octobre.

Si le Canton donne son autorisation, en fonction de sa propre situation pandémique en temps voulu. Une épée de Damoclès suspendue jusqu’à la dernière minute. «D’habitude, nous recevons cette autorisation un an avant la date prévue. Qui voudra réserver des billets à l’avance?»

Pour Live Music Production, à cheval entre les cantons de Vaud (Salle Métropole) et de Genève (Arena, Théâtre du Léman), le casse-tête ne fait que commencer. Ainsi les deux représentations de l’humoriste Jérémy Ferrari (2 octobre à Lausanne et 4 octobre à Genève) pourraient être amputées d’une date.

«Nous ne pourrions plus partager les coûts sur deux représentations. Ce qui crée un nouveau problème économique. Sans parler de la frustration du public», poursuit Michael Drieberg. Si l’organisateur espère «mener au bout» sa vingtaine d’événements prévus à la rentrée, trop de risques subsistent pour prendre de nouveaux engagements.

«D’habitude, nous recevons l’autorisation de manifestation un an avant la date prévue. Qui voudra réserver des billets à l’avance?» Michael Drieberg, directeur de Live Music Production

Du côté de Montreux, la Saison culturelle n’a pas encore fait une croix sur le concert le 16 septembre de Jane Birkin au Stravinski (1500 billets vendus). Son organisateur, Pierre Smets, espère le diviser en deux représentations. «C’est trop prématuré pour le dire, mais soit nous arrivons à trouver un accord avec l’artiste, soit nous devrons nous résoudre à annuler.» Concernant les concerts de Maxime Le Forestier (1400 billets) et I Muvrini (1650 billets) les 26 et 28 octobre, tout dépendra des mesures sanitaires dictées par le Canton. «On rentre dans une phase intense de dialogue entre les différents acteurs du spectacle et les autorités», constate Pierre Smets.

Aux Docks de Lausanne, dont la capacité d’accueil arrive juste en dessous de la barre des 1000 personnes, c’est un soulagement que le Conseil fédéral n’ait pas serré la vis. «On peut sourire un peu, mais pas éclater de joie non plus», réagit la directrice de la salle, Laurence Vinclair. En pleine élaboration d’un plan sanitaire qui pourrait accueillir 1000 personnes tout en respectant une séparation entre les blocs de 300 personnes, les Docks attendent la validation du Canton avant le concert complet du rappeur Scylla (11 septembre) pour lancer sa saison. «Il faut réfléchir à tout et s’adapter. Pour que les conditions d’accueil soient respectées tout en restant vivables pour le public.»

«On peut sourire un peu, mais pas éclater de joie non plus» Laurence Vinclair, directrice des Docks

Prochain festival sur la liste, Label Suisse (du 18 au 20 septembre à Lausanne) redoutait l’annonce du Conseil fédéral. Il peut en partie relâcher la pression. «Pour le moment, la manifestation n’est pas en péril», affirme son président, Julien Gross. Puisque le festival s’est déjà adapté à des jauges en dessous de 1000 personnes, les nouvelles mesures ne changent rien. Puisqu’il œuvre dans différents lieux déjà existants (Docks, Salle Métropole, etc.) ainsi que sur la scène de la place Centrale, la limite de 1000 personnes s’applique pour chaque lieu et non pour la manifestation en général.

Devant chaque scène, des dispositifs pour la récupération des données ainsi que des traçages au sol permettant la délimitation des groupes de 300 personnes seront instaurés. Le port du masque, lui, sera recommandé mais pas obligatoire. «Notre plan sanitaire doit encore être validé par le Canton, donc ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera peut-être pas demain. Mais les discussions vont bon train et nous restons confiants», termine Julien Gross.

La saison classique attend le feu vert pour débuter

Le début de la saison 2020-2021 est naturellement concerné par la décision du Conseil fédéral. Dans le canton de Vaud, l’Orchestre de Chambre de Lausanne attendait ces directives, puisque son activité doit reprendre dès le 4 septembre avec une extraordinaire intégrale des 9 symphonies de Beethoven, en 4 concerts gratuits à la salle Métropole.

Nouveau directeur exécutif de l’OCL en place depuis le début du mois, Antony Ernst s’avoue soulagé: «Les mesures en place restent encore un mois, ce qui est raisonnable au vu des circonstances, et je suis rassuré qu’il n’y ait pas de restrictions supplémentaires. Il est évident que nous accueillerons moins de 1000 personnes au Métropole pour les concerts de septembre. L’enjeu, c’est l’entrée et la sortie sans contact entre les groupes de spectateurs et leur traçabilité. Rien n’est encore acté, mais le plan de protection que nous développons avec nos partenaires va pouvoir suivre le processus de validation avec la Ville et la police du commerce. Par la suite, nous allons rester en contact étroit avec les autorités, puisque nous avons un intérêt commun à avoir une vie culturelle en garantissant la sécurité du public et des artistes.»

Du côté de l’Opéra de Lausanne, l’annulation déjà annoncée de la première production en octobre («Eugène Onéguine», de Tchaïkovski) laisse un peu de marge de manœuvre, étant donné que la prochaine grande production sera celle des fêtes de fin d’année à partir du 22 décembre.