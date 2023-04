Et s’il n’y avait qu’un seul vrai vainqueur dans ces deux tours des élections genevoises? Pierre Maudet confirme donc son retour au premier plan. La bête politique aura surmonté ses condamnations en justice en passant outre sa condamnation au Tribunal fédéral. Le peuple du bout du lac – celui qui a voté en tout cas – aura jugé que le charisme et les compétences – l’homme en a – valaient mieux que les casseroles qu’il traîne.

Pour le reste, il y a beaucoup de perdants. La droite n’a pas la majorité claire et la greffe MCGienne avec le professeur Philippe Morel n’a pas pris. Le Mouvement citoyens genevois ne confirme pas la progression de sa députation au Grand Conseil, n’a plus de représentant au gouvernement. L’UDC, malgré ses quatre nouveaux élus au parlement, n’a toujours pas de conseiller d’État. Quant à la gauche, elle perd sa majorité et devra faire avec une large dominance des députés de droite.

Que des mauvaises nouvelles donc? Pas tout à fait, puisque les femmes sont pour la première fois majoritaires à la Tour Baudet. La future femme forte de l’exécutif est sans conteste Nathalie Fontanet, qui trouve avec la PLR Anne Hiltpold et la Centriste Delphine Bachmann – quelle remontée au second tour! – des alliées qui pourraient constituer le noyau dur de l’action gouvernementale. Et il ne sera certainement pas plus compliqué de travailler avec la socialiste Carole-Anne Kast qu’avec la météorite Verte et brouillonne Fabienne Fischer.



