Égalité homme-femme – Pas de lionne rugissante sur les armoiries de Lausanne La Ville n’entre pas en matière pour une parité entre les deux félins qui symbolisent la Ville. Cela se fait ponctuellement, comme pour la Grève des femmes, mais pas tout le temps. Laurent Antonoff

Pour marquer son soutien à la Grève des femmes, Lausanne a déjà remplacé un des deux lions par une lionne. DR

Pour voir une lionne rugir sur les armoiries de Lausanne, il faut être attentif. Cela n’arrive que très rarement, comme lorsque les autorités municipales détournent le blason officiel à l’occasion de la Grève des femmes. Car d’ordinaire, ce sont bien deux lions qui soutiennent de part et d’autre l’écu de gueules au chef d’argent. De bien trop rares occasions selon la conseillère communale Céline Misiego (Ensemble à Gauche) qui, par le biais d’une question à la Municipalité, souhaitait le retour de la lionne sur les armoiries, «dans un esprit égalitaire et inclusif», et cela de manière définitive. La Ville vient d’apporter sa réponse. C’est non. Mais elle continuera de jouer «ponctuellement» avec son logo pour marquer son attachement à la lutte pour l’égalité.