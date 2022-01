Grand Conseil vaudois – Pas de loi spéciale contre les discriminations transphobes Le parlement estime que la Constitution cantonale protège suffisamment les minorités. À une courte majorité, il n’a pas voulu la modifier. Adriana Stimoli

Le Parlement vaudois. ARC/Sieber

Le vote final était serré. Avec 66 voix contre 59 et 5 abstentions, le Grand Conseil n’a pas donné suite à une motion voulant modifier la Constitution vaudoise pour y inclure l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les motifs de discrimination. Le texte déposé par Céline Misiego (POP) et soutenu partiellement par la majorité de la commission demandait à «combler une lacune quant à la protection des personnes transgenres».