Curling – Pas de médaille de bronze pour les Suissesses L’équipe de la skip Silvana Tirinzoni a été battue par la Suède dans la finale pour la 3e place des Jeux de Pékin (9-7). Emmanuel Favre Pékin

Silvana Tirinzoni peut légitimement nourrir des regrets. AFP

Composé de la skip zurichoise Silvana Tirinzoni (42 ans), de la Bernoise Melanie Barbezat (30 ans) ainsi que des Zurichoises Alina Paetz (31 ans) et Esther Neuenschwander (38 ans), le CC Aarau n’est pas parvenu à s’emparer du bronze au terme de la finale pour la troisième place du tournoi olympique qui a pour cadre le National Aquatics Centre de Pékin.

Samedi, les championnes du monde en titre ont connu une deuxième désillusion en 24 heures. Après s’être inclinées contre les Japonaises de la skip Chinami Yoshida en demi-finales (8-6), elles se sont effacées devant la Suède d’Anna Hasselborg dans le duel pour la dernière médaille disponible après avoir manqué de précision et cumulé les erreurs (9-7).

Elles n’ont donc pas rejoint les deux formations féminines suisses à avoir accédé à un podium orné des anneaux autrefois chers à Pierre de Coubertin: l’équipe de Luzia Ebnöther en 2002 à Salt Lake City (2e) et celle de Mirjam Ott en 2006 à Turin (2e).

Trois équipes, pas de podium

Elles n’ont pas non plus atténué la déception de la Fédération suisse de curling, dont les trois escouades rentrent bredouilles au pays. Un bilan qui demeure éloigné du but initial qui consistait à déboucher une ou deux bouteilles de champagne dans la bulle olympique.

Silvana Tirinzoni. AFP

Avec ce «chocolat», Swiss Olympic n’a pas (encore?) concrétisé son objectif ambitieux de rafler 15 colliers en Chine.

Alors que les Jeux seront clôturés dimanche, les athlètes helvétiques ont été décorés de sept médailles d’or, de deux en argent et de cinq en bronze.

L’organe faîtier du sport suisse peut encore y parvenir. Lors du dernier jour de compétitions, dès 2h, ses représentants et représentantes feront partie des favoris du Team Event de ski alpin si la météo y consent.



