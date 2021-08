Les JO de Tokyo en direct - Pas de médaille pour les cavaliers suisses en saut d’obstacles

Voile

Les Bernoises Linda Fahrni (28 ans) et Maja Siegenthaler (28 ans) ont remporté la Medal Race dans la catégorie des 470, mercredi sur le plan d’eau d’Enoshima.

Cette victoire, leur première aux Jeux olympiques de Tokyo, ne leur a cependant pas permis de décrocher un podium.

Linda Fahrni et Maja Siegenthaler Sailing Energy/World Sailing (LDD)

6es de classement général avant la dernière régate, à l’issue de laquelle les points étaient doublés, les Suissesses ont obtenu le quatrième rang final avec 64 points, soit dix de trop pour pouvoir offrir à Swiss Olympic une quatrième médaille dans l’histoire olympique.

«C'était une magnifique dernière régate, a déclaré Maja Siegenthaler. Nous avons fait tout notre possible, on ne pouvait pas faire mieux. Nous avions beaucoup de points de retard avant la Medal Race, mais n'avons pas regardé le classement général.» Linda Fahrni a ajouté: «Nous avons donné tout ce qu'on avait et avons eu un énorme plaisir sur l’eau. Notre objectif est atteint.» Et de lancer à la boutade: «Nous ne sommes pas loin du bronze, mais on est suisses, on mérite la médaille en chocolat!»

Le titre est revenu aux Britanniques Hannah Mills et Eilidh McIntyre (38 points) qui ont précédé les Polonaises Agnieszka Skrzypulec et Jolanta Ogar (54) et les Françaises Camille Lecointre et Aloïse Retornaz (54).