Secteur des cryptomonnaies – Pas de mesures supplémentaires contre les cyberpirates Une motion du conseiller national vaudois Roger Nordmann demandant un assainissement du secteur des monnaies digitales pour réduire les risques de cyberpiraterie a été rejetée par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral ne veut pas prendre plus de mesures pour réduire les risques de cyberpiraterie. Il rejette une motion de Roger Nordmann (PS/VD) demandant un assainissement du secteur des cryptomonnaies.

Le Vaudois, soutenu par l’ensemble des partis, rappelle que les cas de piratage informatique d’entreprises et de collectivité publiques se sont multipliés au cours des dernières années. Les pirates encaissent des rançons importantes en cryptomonnaies.

Il ne doit plus être possible de masquer l’identité des destinataires des rançons. L’usage des cryptomonnaies qui ne garantissent pas l’identification de l’ayant droit doit être interdit en Suisse. Cela vaut également pour les banques et les établissements financiers.

Mesures en place

Le Conseil fédéral a déjà pris des mesures pour réduire les risques dans le secteur des cryptomonnaies, indique-t-il dans sa réponse à la motion de Roger Nordmann publiée jeudi. Les intermédiaires financiers sont soumis à la loi sur le blanchiment d’argent, peu importe si la monnaie est le franc suisse ou une cryptomonnaie.

L’ordonnance sur le blanchiment d’argent a été révisée pour s’assurer que les nouveaux acteurs à risque de la scène suisse des cryptomonnaies soient assujettis à cette loi. Les intermédiaires doivent transmettre à l’autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) les indications sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire lors de transferts d’argent transfrontaliers. Cette règle s’applique également pour tous les transferts de cryptomonnaies.

