Loterie – Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto Personne n’est parvenu à deviner la bonne combinaison lors du tirage de mercredi soir. La cagnotte grimpe à 5,5 millions de francs.

Les parieurs ont manqué de perspicacité mercredi. KEYSTONE

Aucun joueur n'a découvert les six bons numéros du Swiss Loto de mercredi. Il fallait cocher le 2, 10, 14, 19, 34 et 38. Le numéro chance était le 3 et le rePLAY le 03. Le joker était le 695815.

Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 5,5 millions de francs, indique la Loterie romande dans un communiqué.

( ATS )