Football – Pas de miracle pour YB, Ndoye buteur Les Bernois ont encore une fois été renversés par l'AS Rome (3-1), dans le groupe A d'Europa League. La qualification se jouera à Berne jeudi prochain face à Cluj.

David von Ballmoos n’a pas pu tout faire. freshfocus

Le triple champion de Suisse en titre n’a pas pesé lourd face à l’actuel sixième de Serie A. Les Young Boys ont fait illusion avant de logiquement lâcher l’affaire. Dans le même temps, les Roumains de Cluj n’ont pas été capables de s’imposer face aux Bulgares du CSKA Sofia (0-0), mais ça ne change pas grand-chose à l’équation. YB ne devra pas perdre la semaine prochaine au Wankdorf, s’il souhaite jouer les 16es de finale de «C3» en 2021. Il faudra faire sans Mohamed Ali Camara, qui a mis une droite (!) à une adversaire en fin de rencontre et s’est fait expulser.

Les miracles existent encore dans le jeu de ballon et les hommes de Gerardo Seoane y ont songé pendant presque une mi-temps, sur le pelouse du Stade Olympique, grâce à un but sorti de nulle part du très croyant Nsame. A la 34e, le buteur patenté a été lancé en profondeur et a réussi à tromper le portier Lopez dans un angle compliqué, au milieu de trois défenseurs. Comme à Sofia il y a une semaine ou presque.

Un ange gardien insuffisant

Mais les Italiens, même avec une équipe B, dominaient beaucoup trop pour que le Père Noël dépose trois points sous le sapin des Young Boys. Calafiori a manqué de peu le cadre après 40 secondes de jeu et Carles Perez trop croisé sa frappe à la 14e. Quand ils ont cadré, les Romains ont vu un énorme von Ballmoos leur barrer la route, comme sur les occasions de Bruno Peres (8e), Pedro (16e et 27e) et Mayoral (18e). Le portier bernois a encore réussi une période de classe devant Pedro juste avant la pause, mais Mayoral avait cette fois bien suivi (1-1).

Le mimétisme par rapport au match aller est devenu confondant, quand Rome a commencé à faire rentrer ses meilleurs joueurs. A Berne, la «Louve» avait fait la différence quand Dzeko avait fait son apparition sur le pré. Cette fois, c'est Mkhitaryan qui a aidé les siens à de nouveau faire basculer la partie. L'Arménien a envoyé une frappe en force qui a obligé von Ballmoos à une nouvel exploit, puis il a été à l'origine du 2-1, exceptionnel, inscrit par Calafioro, d'une reprise de 25 mètres en pleine lucarne (59e). Dzeko, entré en cours de deuxième période, a clos le suspense d’une belle volée à la 81e.

Du public à Londres

L'OGC Nice, lui, avait besoin d'un énorme miracle dans la poule A, pour croire encore à une éventuelle qualification et conforter son coach Patrick Vieira, dont la place est remise en cause. Les joueurs de la Côte d'Azur, avec Lotomba latéral gauche et Ndoye dès la 29e, devaient remonter quatre buts au Bayer Leverkusen... La mission s'est révélée impossible, les Français étant déjà menés 1-2 à la demi-heure et ont fini par être vaincus (2-3). L'ancien ailier lausannois a marqué le 2-2 au retour des vestiaires, à l'affût à la suite d'une nouvelle erreur du gardien Hradecky.

Arsenal, qui alignait une équipe bis sans Xhaka, a pu évoluer pour la première fois depuis des lustres devant quelques spectateurs, face au Rapid Vienne (4-1), dans le groupe B. Les deux mille fans triés sur le volet n'ont pas tardé à se lever de leur siège, dès la 10e minute, pour fêter l'ouverture du score de Lacazette d'une frappe exceptionnelle. Son premier tir de la saison pris depuis en-dehors de la surface a ainsi fait mouche de belle manière.

Jeudi, lors des matches de la fin de soirée, on a appris les qualifications, dans le groupe C de Leverkusen et du Slavia Prague, dans le D des Glasgow Rangers et de Benfica et dans le E de Grenade et du PCV Eindhoven de Mvogo.