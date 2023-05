Roland-Garros 2023 – Pas de miracle pour Ylena In-Albon La Valaisanne, sortie des qualifications, quitte Roland-Garros au premier tour, battue 6-1 6-4 par l’Américaine Claire Liu. Daniel Visentini - Paris

Après un premier set traversé comme un fantôme, Ylena In-Albon (WTA 149) a attendu d’être dos au mur dans le second pour se réveiller. Il était déjà trop tard et le réveil n’a été que momentané. La Valaisanne de 24 ans s’est inclinée au premier tour de Roland-Garros face à l’Américaine Claire Liu (WTA 102) 6-1-6-4 en 1h12. Pas de miracle pour elle.

Le premier set aura duré 26 minutes, constellé d’erreurs, de fautes directes, de choix qui n’en étaient pas. Claire Liu opposait un jeu solide, sans fioritures, pas besoin de plus, Ylena In-Albon lui offrait les jeux, qui défilaient, sur un plateau: 6-1, une punition sans appel pour la Valaisanne qui avait réussi à sortir des victorieuse des qualifications pour intégrer le tableau principal. Il y avait là, encore, l’espoir. Il s’est donc envolé dès les premiers coups de raquette, malgré toute sa bonne volonté.

Dans la deuxième manche, pas le temps non plus. Après quelques minutes seulement, il y avait déjà 3-0 pour l’Américaine, avec deux breaks. L’illusion d’un improbable retournement de situation a-t-elle existé à ce moment, quand pour la première fois Ylena In-Albon a réussi à prendre le service de Liu pour marquer un jeu? Oui. Dans la tête de la Valaisanne en tout cas. Parce que dans la foulée, elle a égalisé et elle a même pris les devant dans ce set si mal commencé, pour mener 4-3.

Ce n’était qu’une embellie, autrement dit une amélioration passagère de la météo avant le retour de l’orage. Cela a permis de voir des aptitudes, des intentions, mais tout est encore trop discret, trop fragile. Claire Liu a resserré le jeu, pour marquer les quatre derniers jeux et s’imposer.

Ylena In-Albon a quitté le petit court No 12 comme elle y était entrée. Sur la pointe des pieds. Sans faire de bruit. Dommage.

Swiatek met un set à se régler Afficher plus La N.1 mondiale Iga Swiatek a mis un set pour entrer dans le tournoi avant de nettement dominer l’Espagnole Cristina Bucsa (70e) 6-4, 6-0 en 1h13, mardi au premier tour de Roland-Garros. La Polonaise de 21 ans, tenante du titre et également lauréate en 2020, affrontera au prochain tour l’Américaine Claire Liu (102e). Ayant du mal à tenir sa mise en jeu dans la première manche (aucun ace, trois doubles fautes), Swiatek a réussi 15 coups gagnants mais commis neuf fautes directes et permis à son adversaire de s’accrocher. Mais ensuite, tout est rentré dans l’ordre pour la Polonaise sur son service (un ace, aucune double faute) et elle n’a fait qu’une bouchée de l’Espagnole avec au passage neuf coups gagnants pour quatre fautes directes dans un second set qui n’a duré que 22 minutes. Swiatek tente de devenir la première joueuse à remporter deux années d’affilée Roland-Garros depuis Justine Hénin (2005, 2006, 2007). Mais elle est sous la menace directe de la Kazakhe Elena Rybakina (4e), qui se trouve dans sa moitié de tableau, et de la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e) qu’elle pourrait affronter en finale. AFP

