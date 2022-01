Destin de «La Muette» à Pully – Pas de musée Ramuz avant 2023 L’ouverture de l’espace muséal prévu dans la maison de l’écrivain est repoussée. Marie Nicollier

L’écrivain vaudois C. F. Ramuz vécut à «La Muette» de 1930 à sa mort en 1947. ASL

Cent mètres carrés dans La Muette, la demeure de C. F. Ramuz à Pully, propriété de ses descendants. L’espace muséal dédié à l’écrivain vaudois – qui avait fait l’objet d’une pétition et d’un recours au Tribunal cantonal – est très attendu, mais il faudra encore patienter. Son ouverture, prévue en 2022, est repoussée au printemps 2023.

Vue de la maison vigneronne, sise chemin Davel, à Pully. Elle a été rénovée depuis . GERALD BOSSHARD – A

La directrice des Musées de Pully, Delphine Rivier, évoque «un enchaînement de plannings perturbés par la pandémie», que ce soit au niveau du chantier, de la livraison de matériel ou de l’avancée des projets.

Son bureau restauré

Les Musées de Pully collaborent avec le Centre des littératures en Suisse romande de l’UNIL pour mettre sur pied cet espace scientifique et culturel dédié à Ramuz mais aussi, plus généralement, «au patrimoine littéraire suisse et à son actualité contemporaine». Des collaborations avec des artistes romands (photographie, cinéma, design…) sont prévues. Le public pourra visiter le fameux bureau de l’écrivain, resté comme figé dans le temps et restauré prochainement.

