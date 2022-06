Décision du National – Pas de naturalisation facilitée pour les partenaires enregistrés La Chambre basse a refusé mercredi par 101 voix contre 83 un projet visant à davantage d’égalité entre les couples.

Le partenaire d’un Suisse ne bénéficiera pas d’une naturalisation facilitée. (Photo d’illustration) KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Le partenaire d’un Suisse ne bénéficiera pas d’une naturalisation facilitée. Après le Conseil des États, le National a enterré mercredi, par 101 voix contre 83, un projet visant plus d’égalité entre les couples.

Pour obtenir le passeport à croix blanche, l’étranger bénéficie des mêmes délais raccourcis. Mais il doit passer par une naturalisation ordinaire beaucoup plus fastidieuse, liée notamment à un examen et avec des chances de succès plus réduites.

Mariage pour tous dès juillet

Un projet, découlant de cinq initiatives parlementaires issues de tous les bords politiques à l’exception de l’UDC, voulait supprimer cette inégalité de traitement. Il a toutefois été suspendu en décembre 2016 dans l’attente du verdict sur le mariage pour tous.

Le peuple l’ayant accepté, les homosexuels pourront transformer leur «pacs» en mariage dès le 1er juillet 2022, ont souligné plusieurs orateurs bourgeois. Les partenaires enregistrés auront ainsi accès à la naturalisation facilitée tout comme les couples hétérosexuels.

Le projet ne profiterait dès lors qu’à une petite minorité, à savoir les partenaires enregistrés ne souhaitant pas franchir le pas du mariage. «Une modification de la Constitution, et donc une nouvelle votation, serait par ailleurs nécessaire», a encore pointé Andri Silberschmidt (PLR/ZH). La population aurait du mal à comprendre pourquoi c’est nécessaire après l’approbation du mariage pour tous.

Nombre pas significatif

«Le droit à l’égalité de traitement ne se détermine pas en fonction du nombre de personnes concernées», a tenté de leur opposer Balthasar Glättli (Vert-e-s/ZH). «Certaines personnes ne veulent en outre pas forcément transformer leur partenariat en un mariage traditionnel», a ajouté Doris Fiala (PLR/ZH).

La Zurichoise a toutefois été l’une des rares députés de droite à rejoindre la gauche et des Vert’libéraux et soutenir le projet.

ATS

