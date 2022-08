Manifestation culinaire – Pas de pêche miraculeuse pour la guinguette de Rolle Ce week-end, les Petits Pêcheurs cuisineront plus de 500 kg de filets de perche de Pologne, et quelques dizaines de kilos de perchettes du lac. Yves Merz

Quelques piliers de la société des Petits Pêcheurs de Rolle: Christophe Di Stadio, président de la commission de pêche, Patrice Didier, membre, Pierre-Alain Di Stadio, trésorier, Stefania Konstantinidi, secrétaire, et Ignazio Frau, vice-président. VANESSA CARDOSO

La Guinguette des Petits Pêcheurs est la plus grosse manifestation de Rolle. Installée dans le cadre idyllique du petit port des Vernes, elle attire chaque année plus de 2500 personnes entre le vendredi et le samedi. Presque toutes viennent y déguster une portion de filets de perche ou de friture de perchettes. Bon an mal an, on y sert entre 600 et 700 kg de poisson, dans une ambiance musicale au fil de l’eau.