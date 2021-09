L’invité - Pas de pitié pour la bureaucratie inutile

Le problème est connu: la bureaucratie est toute-puissante. Elle nous épuise, nous coûte du temps et beaucoup d’argent. Mais commençons par la réalité pratique des entreprises.

Un négociant en boissons déplace des caisses avec un monte-charge. Le monte-charge n’est jamais resté bloqué. Un beau jour, un contrôleur interdit aux employés d’accompagner le chargement. Le règlement, c’est le règlement! Les marchandises dans le monte-charge, les employés par l’escalier! Ce que ça coûte? Du temps de travail supplémentaire.

«Libérer des ressources qui peuvent être investies dans l’innovation, l’expansion du marché ou la création d’emplois.»

En économie, on parle de coûts de la réglementation. Ils augmentent les coûts fixes des entreprises et touchent fortement les PME. Les entreprises ne peuvent ni les influencer ni les compenser par des mesures d’économie dans d’autres domaines. Plus les coûts réglementaires sont élevés, plus les pertes de productivité et de compétitivité sont importantes. Ces coûts ont un impact économique direct sur le produit intérieur brut et représentent environ 10% du PIB, soit quelque 70 milliards de francs par année.

Supprimer les coûts réglementaires inutiles réduit les coûts fixes des entreprises. Cela libère des ressources qui peuvent être investies dans l’innovation, l’expansion du marché ou la création d’emplois. On crée ainsi de la croissance par ses propres forces.

Un modèle scientifique a été développé pour mesurer les coûts de la réglementation. Il mesure l’ensemble des coûts réels que génère l’application d’une réglementation ou d’une loi. Concrètement, les entreprises se retrouvent dans des situations absurdes engendrant des coûts considérables.

C’est ainsi, par exemple, qu’une PME familiale doit en urgence surélever une rampe d’escalier de 20 cm. Construite voilà quatorze ans, elle n’a jamais posé de problème, mais un contrôleur déclare aujourd’hui qu’elle n’est plus aux normes. Eh oui, les gens sont devenus plus grands…

Se fondant sur le modèle scientifique, l’Union suisse des arts et métiers (USAM) a développé un outil complémentaire pour freiner les coûts de la réglementation: les projets de loi qui touchent plus de 10’000 entreprises ou dont les coûts dépassent un certain seuil sont soumis à la majorité qualifiée du parlement.

Procédure de consultation achevée

Cela nécessite une évaluation correcte des coûts réglementaires, selon la méthode susmentionnée. L’application correcte de la méthode doit être confirmée au parlement par un organisme indépendant, extérieur à l’administration.

Lancée par le président de la Confédération, Guy Parmelin, la procédure de consultation relative à l’introduction du frein aux coûts de la réglementation vient juste de s’achever et le projet correspond aux attentes de l’USAM. Le ministre de l’Économie, qui a toujours affiché sa volonté de travailler avec détermination pour alléger les charges administratives et les coûts réglementaires des PME, a tenu parole. L’USAM s’en félicite.

Fabio Regazzi Afficher plus Président de l’Union suisse des arts et métiers (USAM)

