Contrainte hivernale – Pas de pitié pour les nonchalants du dégivrage! Un jeune Français établi à Épalinges l’a appris à ses dépens. Il risque un retrait de permis pour avoir mal déneigé sa voiture. La sanction est lourde, mais les risques aussi, rappelle la police cantonale. Corentin Chauvel

Le dégivrage intégral de son véhicule, une pratique hivernale fondamentale. © Philippe Maeder

«Maintenant, s’il faut prendre dix minutes de plus pour dégivrer ma voiture, je le fais.» Lucas, jeune habitant d’Épalinges, risque un retrait de permis et attend fébrilement la décision qui pourrait mettre à mal son travail de commercial. La raison? Quinze cm de neige sur son toit et son capot ainsi que des traces de givre sur son pare-brise.

«La neige était très dure et je n’avais qu’une carte en plastique pour la retirer; comme je n’avais que 500 mètres à faire, j’ai pris le risque, sauf que j’ai croisé les gendarmes», raconte le Français de 26 ans, arrivé il y a tout juste six mois. «Je pensais m’en sortir comme en France avec une bonne leçon de morale, voire une amende, mais ils m’ont dit que j’allais prendre une grosse amende et un retrait de permis, je n’étais pas du tout au courant que cela se passait comme ça ici.»

«Surprise de la sanction»

Adrianne, autre Française mais du canton de Fribourg, avait, elle aussi, cru qu’un dégivrage partiel serait suffisant. Pire, elle avait allumé son moteur pour s’aider, ce qui est interdit. «Puis j’ai pris la route, fenêtres ouvertes avant de me faire arrêter par la police», se souvient-elle. Bilan: retrait de permis et 1000 fr. d’amende. «Je ne savais pas que mon pare-brise devait être totalement dégivré, ma visibilité était correcte selon moi, j’étais ainsi assez surprise de la sanction, je pensais que j’aurais le choix entre le retrait de permis ou l’amende, les deux, c’est assez gros!» grimace la jeune femme.

Les conséquences d’un pare-brise mal dégivré peuvent être plus graves encore. Un Cap-Verdien avait écopé lui d’une amende de 300 francs ainsi qu’une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans. Peu de choses en apparence, mais cela lui a coûté aussi le blocage de sa naturalisation facilitée.

La majorité des contrevenants ne sont pas pour autant des étrangers ne connaissant pas bien les règles, mais plutôt «des gens pressés ou qui ont la flemme parce qu’il fait froid», souligne Florence Frei, porte-parole de la police cantonale vaudoise. Pour elle, les sanctions sont «strictes, mais les raisons sont évidentes»: «Il y a un certain niveau de tolérance, mais avec une mauvaise visibilité, vous pouvez tuer quelqu’un.»

«Libérez, dégivrez»

Ainsi, pour pouvoir vous mettre en route, la police cantonale rappelle qu’il faut un véhicule entièrement déneigé et avoir dégivré au minimum les pare-brise avant et arrière, les vitres latérales avant et les rétroviseurs. Les autorités ne constatent pas pour autant une quantité massive d’accidents liés à un mauvais dégivrage, d’où le choix de relancer cet hiver la campagne de prévention «ludique et positive» de l’an dernier, détournant la célèbre chanson de «La reine des neiges» avec le slogan «Libérez, dégivrez». Vous savez désormais quoi chanter grattoir en main.

La campagne de prévention des polices cantonales vaudoise et valaisanne. Police cantonale vaudoise

Comment bien dégivrer sa voiture? Afficher plus Pour bien dégivrer les principales vitres de sa voiture, il y a ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire, selon le Touring Club Suisse (TCS). Ce qu’il faut faire: Être équipé d’un grattoir ou d’un aérosol de dégivrage: une simple carte en plastique ne suffira pas

Relever ses essuie-glaces: ils pourraient être abîmés Ce qu’il ne faut pas faire: Verser de l’eau chaude: avec le choc thermique, vous risquez de vous retrouver sans pare-brise

Démarrer le moteur: le faire tourner sans nécessité est tout simplement interdit car notamment nocif pour l’environnement, et passible d’une amende de 60 fr. D’autres conseils existent comme utiliser des mélanges maison (eau + vinaigre par exemple) ou placer un bout de carton sur le pare-brise, mais le TCS n’en est pas friand, notamment car «des expérimentations de la sorte peuvent résulter en des vitres sales, difficiles à nettoyer par la suite, et des joints en caoutchouc endommagés», indique son porte-parole, Laurent Pignot. Une bâche voire une couverture sèche est encore ce qu’il y a de plus efficace pour ne pas avoir à répéter cette activité tous les matins.

