Marchés paysans détroussés – Pas de pitié pour les voleurs de bricelets Un chapardeur de marchés paysans a été condamné pour une série de larcins. En jeu: des petites sommes, mais aussi la confiance, base des magasins en libre-service. Flavienne Wahli Di Matteo

L’échoppe en libre-service de Fabienne Rochat a été prise pour cible plusieurs fois par les voleurs. Le contenu de la caisse où les clients déposent leur dû a aussi été dérobé. PATRICK MARTIN/24 HEURES

Le premier vol de la série identifiée par la justice a eu lieu en septembre 2020 dans une échoppe en libre-service de Penthéréaz. Objet du délit: un bocal de champignons à 5 fr. 50. En mai 2022, à Bioley-Magnoux un paquet de bricelets au chocolat (10 fr.) est subtilisé dans un marché paysan. Deux semaines plus tard, peut-être enhardis par leur première prise, les chapardeurs, deux hommes, retournent au même endroit et emportent deux sachets de bricelets, saveurs Ovo et Ragusa. Montant du butin: 23 fr.