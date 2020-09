Projet cantonal dans le Gros-de-Vaud – Pas de plan B si Échallens refuse le gymnase Le directeur de l’enseignement postobligatoire, Lionel Éperon, n’a pas manié la langue de bois lors du débat contradictoire organisé mercredi soir. Sylvain Muller

La parcelle choisie pour abriter l’éventuel futur gymnase d’Échallens se situe au sud du bourg et à proximité de la gare du LEB. Sylvain Muller – archives

Soirée animée mercredi soir à Échallens. À un peu plus de trois semaines du vote communal sur la vente d’une parcelle au Canton pour y implanter un gymnase, partisans du projet et opposants à son emplacement organisaient ensemble une soirée débat. L’occasion pour les deux camps de s’accuser tantôt de ne pas voir les problèmes à venir, tantôt de peindre l’avenir en noir, mais aussi et surtout d’entendre des représentants du Canton ayant accepté de venir jouer les équilibristes dans un climat très émotionnel.

Urgence factuelle

Directeur général de l’enseignement postobligatoire, Lionel Éperon l’a ainsi précisé d’emblée: «Nous ne sommes pas venus de façon militante. Nous sommes là pour présenter des éléments techniques et factuels. Nous ne nous mêlerons pas de politique.» L’assistance n’en a pas moins bien compris que le vote du 27 septembre sera surveillé très attentivement depuis Lausanne. Car la situation en matière de disponibilité de classes est très tendue: «Malgré toutes les mesures déjà prises, l’aboutissement des projets d’Échallens et d’Aigle à l’horizon 2024 nous permettrait juste de répondre à la demande. Si, par malheur, les deux sont retardés ou abandonnés, nous nous retrouverons avec 1200 élèves sans classes. De manière très factuelle, nous avons donc besoin d’un gymnase à Échallens et rapidement en plus!»

«Régler un problème en en créant un autre n’est pas une solution!» Monique Farquharson, présidente du comité référendaire

Un appel que les partisans du projet ont bien entendu. «Ce projet, qui est une chance magnifique pour la commune et la région, est aussi une responsabilité que nous devons prendre par rapport au reste du canton», a estimé Michaël Comte, habitant d’Échallens et enseignant dans un gymnase vaudois. Mais un appel qui a laissé froid les opposants. «Régler un problème en en créant un autre n’est pas une solution!», a répliqué Monique Farquharson. La présidente du comité référendaire a ainsi lourdement insisté sur la péjoration probable, selon elle, de la vie des 800 écoliers de l’établissement primaire voisin de la parcelle choisie. Et de signaler au passage que les enseignants de cet établissement avaient reçu l’interdiction de prendre part au débat public.

Autres solutions?

Face à la demande du comité référendaire de chercher un autre emplacement et à l’affirmation des partisans que ce serait «ça ou rien», une personne du public a interpellé Lionel Éperon en toute fin de séance: «Le Canton dispose-t-il aujourd’hui d’autres solutions?» «Non, il n’y a pas de plan B, a répondu le directeur général de l’enseignement postobligatoire. Si Échallens refuse la vente de cette parcelle, le problème créé deviendra un enjeu cantonal.»