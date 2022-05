Tennis – Pas de points à Wimbledon si l’exclusion des Russes est maintenue L’ATP et la WTA ont annoncé vendredi qu’elles ne distribueraient aucun point aux joueurs lors du tournoi londonien, tant que les athlètes russes et biélorusses restent interdits d’y participer.

Le Russe Daniil Medvedev fait partie des joueurs exclus du tournoi britannique. AFP

L’ATP, qui gère le circuit professionnel masculin de tennis, et la WTA, l’organisation qui régit le circuit professionnel féminin, ont annoncé vendredi qu’elles ne distribueraient aucun point lors du prochain tournoi de Wimbledon si l’exclusion des joueurs russes et biélorusses en raison de la guerre en Ukraine est maintenue. «Si rien ne change, c’est avec un immense regret et à contre cœur que nous ne voyons pas d’autre possibilité que de retirer les points ATP à Wimbledon pour l’édition 2022», annonce l’instance dans un communiqué.

La décision pourrait être revue

Le tournoi britannique du Grand Chelem a annoncé le 20 avril son intention d’exclure les Russes et les Bélarusses de l’édition 2022 car «dans les circonstances d’une agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire le moindre bénéfice de la participation de joueurs russes ou bélarusses». Le Majeur sur gazon a cependant précisé que cette décision, globalement très critiquée dans le monde du tennis, pourrait être revue si les «circonstances changent radicalement d’ici juin».

