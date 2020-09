Coronavirus – Pas de prise en charge uniforme des coûts sanitaires Le Conseil des États a tacitement enterré ce lundi une motion du National proposant une uniformisation de la prise en charge des tests de Covid-19.

À l’heure actuelle, les tests de Covid-19 ne sont pris en charge par l’assurance obligatoire que pour une partie des patients. KEYSTONE

Assureurs, médecins, hôpitaux et cantons n’auront pas à s’accorder sur une prise en charge uniforme des tests et autres coûts sanitaires de l’épidémie de Covid-19. Le Conseil des États ne veut pas non plus forcer le Conseil fédéral à fixer lui-même les règles. Il a tacitement enterré lundi une motion du National.

En mai, les cantons ont exigé que l’ensemble des tests de Covid-19 soient financés par l’assurance de base et exonérés de la franchise. À l’heure actuelle, ces analyses ne sont prises en charge par l’assurance obligatoire que pour une partie des patients. Pour les autres, les coûts sont assumés par les cantons.

Coûts peu clairs

La situation est difficile mais il est bien trop tôt pour évaluer l’impact financier des mesures liées au nouveau coronavirus sur les fournisseurs de prestations, a critiqué le ministre de la Santé Alain Berset. Les coûts supplémentaires entraînés par le traitement des patients atteints de Covid-19 ne sont pas plus clairs que les coûts dans leur ensemble.

Des clarifications sur la prise en charge des coûts ont en revanche déjà été faites. Des mesures supplémentaires devraient être prises par les partenaires tarifaires, a-t-il déclaré.

Le Conseil fédéral ne veut pas légiférer, mais il est déjà en dialogue avec les acteurs concernés. Le Département fédéral de l’intérieur prendra contact avec les cantons dans les prochains jours, a précisé le conseiller fédéral.

ATS/NXP