Fortes chaleurs – Pas de répit pour les «métiers du chaud» Travailler près d’un four ou d’émanations de vapeur ne dispense pas les employés d’être actifs en cas de forte chaleur. Les entreprises disent faire des efforts. Joel Espi

Comme Lino, de la pizzeria lausannoise Chez Mario, les pizzaïolos doivent composer avec la canicule, en plus de la chaleur près des fours qui peut aller jusqu’à 50 degrés. Patrick Martin

Dans le laboratoire du boulanger-pâtissier-confiseur Laurent Buet, il fait déjà 35 degrés en moyenne toute l’année. La canicule rend donc son travail et celui de nombreux corps de métiers encore plus pénibles. Mais le président de l’ABPCV, la faîtière vaudoise du secteur, l’admet: les artisans ne peuvent faire plus que s’adapter.

Éviter les courants d’air