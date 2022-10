Hockey sur glace – Pas de revanche pour Lausanne à Fribourg Gottéron, qui avait éliminé la formation vaudoise lors des derniers play-off, a une nouvelle fois dominé les Lions (5-2), samedi soir à la BCF Arena, lors de la 12e journée de National League. Chris Geiger Fribourg

Malgré la défaite, les Lausannois ont montré un visage convaincant face à Gottéron. Keystone

Le 2 avril dernier, à la BCF Arena, Fribourg dominait une quatrième fois Lausanne en l’espace de cinq matches et se qualifiait pour les demi-finales des play-off. Six mois plus tard, rien n’a changé ou presque. Car Gottéron, qui évoluait toujours sans Reto Berra (touché au dos) et avec seulement quatre étrangers, a une nouvelle fois pris le meilleur sur de valeureux Lions (5-2).

24 heures après avoir décroché les trois points à Lugano, la formation dirigée par Christian Dubé a ainsi remporté une deuxième victoire consécutive en championnat pour la première fois de l’exercice. Les Vaudois ont, eux, subi un petit coup d’arrêt après leurs deux succès obtenus au cours des sept derniers jours contre Zoug et Ajoie. Pour autant, au vu de la prestation livrée, ils semblent avoir définitivement laissé la crise dans laquelle ils étaient plongé derrière eux.

Sekac et Kovacs au rendez-vous

Samedi soir, les 9009 spectateurs présents à la BCF Arena en ont assurément eu pour leur argent. Intensité, émotions, rebondissements, suspense: tous les ingrédients étaient présents lors de ce premier derby de la saison entre Dragons et Lions. Sans surprise, ce sont les situations spéciales qui ont dicté l’issue de la rencontre. La pénalité de cinq minutes écopée par Miikka Salomäki, pour une vilaine charge à la bande, en début de période médiane s’est finalement avérée fatale pour des Lausannois alors parfaitement dans la partie (1-1). Mais la longue période de supériorité numérique qui a suivi a permis à Gottéron de faire le break grâce à des réussites de Janne Kuakkanen et de Christoph Bertschy. Le tournant du match. À noter que le génial Finlandais et l’ancien joueur du LHC ont finalement tous deux terminé la rencontre avec un doublé à leur compteur.

Dans le camp d’en face, Jiri Sekac et Robin Kovacs ont confirmé leur bonne forme du moment en marquant les deux réussites vaudoises de la soirée. Cela s’est certes avéré insuffisant pour éviter une septième défaite cette saison, mais les hommes de John Fust ont montré qu’ils étaient sur la bonne voie. Ils devront matérialiser cette impression mardi soir (19h45) lors de la réception d’Ambri à la Vaudoise aréna. Dans le même temps, Fribourg se rendra à Zurich pour inaugurer la nouvelle patinoire des «autres» Lions.

FR Gottéron - Lausanne 5-2 (1-0 3-2 1-0) Afficher plus BCF Arena, 9009 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Borga; Gnemmi, Huguet. Buts: 1e Walser (Jörg) 1-0, 24e Sekac (Riat, Fuchs / 5c4) 1-1, 27e Kuokkanen (Diaz, De la Rose / 5c4) 2-1, 29e Bertschy (Gunderson, Sprunger / 5c4) 3-1, 31e Kuokkanen (Sprunger) 4-1, 37e Kovacs (Audette) 4-2, 49e Bertschy (Jecker) 5-2. FR Gottéron: Hughes; Sutter, Jecker; Gunderson, Chavaillaz; Diaz, Dufner; Scheidegger; Marchon, Desharnais, Mottet; Bertschy, De la Rose, Bykov; Rossi, Walser, Jörg; Sprunger, Schmid, Kuokkanen. Entraîneur: Christian Dubé. Lausanne: Punnenovs; Heldner, Frick; Genazzi, Gernat; Jelovac, Marti; Sidler; Riat, Fuchs, Sekac; Kovacs, Jäger, Salomäki; Bozon, Audette, Kenins; Pedretti, Almond, Panik; Hügli. Entraîneur: John Fust. Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 5’ et méconduite de match (Mottet) contre FR Gottéron; 5 x 2’ + 1 x 5’ (Salomäki) contre Lausanne. Notes: FR Gottéron sans Berra, Sörensen, Jobin, Binias (blessés), Vainio (malade), ni Rask (pas qualifié). Lausanne sans Glauser, Krakauskas, Raffl (blessés), Holdener, ni Emmerton (surnuméraires).

