Coronavirus – Pas de risque plus élevé pour les soignants Des tests sanguins menés auprès de plus de 5000 personnes au Tessin montrent que les professionnels de la santé n’ont pas un risque plus accru d’être contaminé par le Covid-19 que le reste de la population.

Les professionnels de la santé qui font des visites à domicile sont ceux qui sont le plus exposés. AFP

Les professionnels de la santé n’ont pas un risque plus élevé de contracter le coronavirus que le reste de la population, selon des tests sanguins menés auprès de 5000 personnes au Tessin. Le travail des aides et des soins à domicile reste toutefois le plus exposé.

Des anticorps au Sars-CoV-2 ont été détectés dans le sang de 19% des professionnels de la santé examinés qui font des visites à domicile, selon une étude de l’association hospitalière tessinoise EOC, parue jeudi. Pour le personnel de santé qui ne pratique pas de visites à la maison, la proportion est deux fois moins élevée, avec 8%.

Anticorps chez 10% des soignants

Sur l’ensemble, des anticorps ont été trouvés auprès de 10% des soignants. Une autre étude, menée à la fin du mois de septembre, et qui a examiné la présence d’anticorps dans la population, avait décelé une séroprévalence de 11% auprès des 20 à 64 ans.

Le Tessin est l’un des cantons avec les taux d’anticorps les plus élevés. À titre de comparaison: dans le canton de Vaud, la séroprévalence dans les études réalisées l’année dernière était de 7%, à Bâle de 4% et à Zurich de 3%. Dans le canton de Genève, la part était de 11% en avril dernier.

En plus de l’association hospitalière tessinoise EOC, l’Institut de biomédecine, l’Institut de santé publique, la clinique privée Lugano Moncucco, le Ticino Heart Center et la clinique Hildebrand ont contribué à cette étude.

ATS