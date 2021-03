Élections communales – Pas de rose à la Municipalité de Prangins Une Verte et deux libéraux rejoignent les représentants de l’Entente passés au premier tour. Au détriment du candidat socialiste. Anetka Mühlemann

Le scénario qui s’est joué à Prangins est plus proche de celui de Gland que de Nyon. GÉRALD BOSSHARD-A

«C’est une réaction typiquement bourgeoise, j’y vois un réflexe protectionniste comme ce qui s’est passé avec Région de Nyon, lance Daniel Bujard sur le coup de l’émotion. J’ai peut-être été perçu comme trop clivant.» Et de relever le faible taux de participation de Prangins: 34,93%. Avec 42,76% des voix, le socialiste est le grand perdant de cette compétition à quatre pour trois fauteuils à l’Exécutif. La gauche ne sera donc représentée que par la Verte sortante Alice Durgnat Levi, qui a réalisé le meilleur score du jour (60,88%).

Moins bien placée, l’Alliance libérale gagne sur le nombre puisqu’elle voit ses deux candidats validés par les urnes. «Cet équilibre est moins politisé dans une petite commune comme Prangins. Je pense que la population a surtout voté pour des personnes», relativise le municipal Igor Diakoff (54,36%). Effectivement, les élus en place ont été les plus plébiscités. Son colistier Jean-Marc Bettems a recueilli 49,39% des voix.

Ce second tour était clairement celui des partis, puisque la population avait élu les candidats de l’Entente au premier tour. Il s’agit de Jean de Wolff de Moorsel et de la sortante Dominique-Ella Christin, qui est d’ores et déjà pressentie pour être la future syndique de la commune.