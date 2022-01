Sauvegarde du patrimoine – Pas de sanctuaires pour les artistes suisses Alors que, dans de nombreux pays, les maisons d’artistes, d’écrivaines et d’écrivains sont ouvertes au public, en Suisse, elles ne font pas partie du patrimoine culturel. État des lieux. Géraldine Savary Nicolas Poinsot

« La Muette », maison de Charles-Ferdinand Ramuz, au ch. Davel 2 à Pully. VQH

Un des plus grands poètes du monde, Philippe Jaccottet, nous a quittés en février dernier, Blaise Cendrars est mort en janvier il y a tout juste soixante et un ans. Rien à Moudon, ville de naissance de Jaccottet ne marque sa présence, le Canton de Vaud n’a rien entrepris pour offrir à cette figure née sur son territoire un hommage à la mesure de cet héritage. Quant à la ville de La Chaux-de-Fonds, elle n’a pas réussi, encore aujourd’hui, à honorer la présence de Cendrars, à l’exception d’une petite plaque posée sur la maison dans laquelle il est né. Dans la cité horlogère, si on trouve aisément les traces de Le Corbusier, on cherche en vain celles de l’écrivain voyageur.