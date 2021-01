Basketball – Pas de surprise entre Genève et Nyon Les Genevois, premiers du classement, n’ont connu aucun problème face aux Vaudois, derniers. Brice Cheneval

Thomas Jurkovitz et les Genevois n’ont laissé aucune chance aux Vaudois (ici Benoit Hayman). Keystone

Les Lions, leaders de Swiss Basketball League, ont remporté le duel des extrêmes face à la lanterne rouge, Nyon, ce samedi (82-59).

La bande à Andrej Stimac n’a jamais tremblé, remportant les trois premiers quart-temps (20-10, 16-14, 30-16) et concédant seulement le dernier (16-19).

Genève garde ainsi ses distances en tête du championnat (14 victoires contre 11 et 10 pour Fribourg et Massagno, qui comptent respectivement un et deux matches de retard).

Boncourt passe 5e

Un autre derby romand était au programme dans le même temps, entre Boncourt et Monthey. Celui-ci a été plus accroché et ce sont finalement les Jurassiens qui en sont sortis vainqueurs (84-76). Ils passent à la cinquième place (6 victoires, 8 défaites), tandis que les Valaisans restent 7es (5 victoires, 9 défaites).

Enfin, Neuchâtel est venu à bout de Lugano (6e) au terme d’une opposition serrée et riche en points (98-92). Union conforte sa quatrième place (8 victoires, 6 défaites).