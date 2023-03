Course cycliste des espoirs – Pas de Tour du Pays de Vaud en 2023 L'une des principales courses cyclistes chez les juniors n'aura pas lieu cette année. Le TPV a, en effet, dû renoncer pour des raisons financières et de sécurité. Robin Carrel

Année après année, le Tour du Pays de Vaud a révélé les stars de la petite reine de demain. L'an 2023, comme lors de la période Covid, fera exception. Les organisateurs ont, en effet, dû renoncer à organiser leur course à étape à travers le canton de Vaud qui avait traditionnellement lieu à la fin du mois de mai. Des raisons financières et de sécurité sont évoquées.

«Plusieurs partenaires se sont retirés et la recherche pour en trouver de nouveaux s’est avérée compliquée», a déploré Alain Witz. Le patron du Tour, dans un communiqué de presse envoyé mercredi en soirée, a également regretté l'augmentation des coûts dans tous les domaines, dont celui de l’hôtellerie, a joué aussi un rôle important lors de la prise de décision. «Ils ont quasi doublé», a-t-il assuré.

Le TPV fait partie de la Coupe des nations de l'Union cycliste internationale et fait courir des jeunes de 17 et 18 ans. Pour obtenir ce label, une certaine qualité d'accueil et de course est forcément requise. Cela a un coût que l'organisation de la course vaudoise, qui a notamment vu passer ces dernières années Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ou encore Marc Hirschi notamment, n'arrivera pas à supporter cette année. «Le TPV met en valeur ces jeunes coureurs et leur permet de démarrer leur carrière. Nous les privons hélas d’une compétition leur permettant de s’exprimer et de grandir», a regretté Witz.

Les pouvoirs publics ont été alertés, mais «ils n'ont pas souhaité accroître leurs participations ou encore supprimer des charges liées à la logistique», a encore indiqué la missive du TPV. Il manquait également des bras dans le domaine incontournable de la sécurité, quand les cyclistes évoluent sur le domaine public. Tant pis pour les vingt équipes qui auraient été de la fête et pour les villes étapes comme Gollion, Senarclens, Ollon, Villars et Pomy. En espérant que l'année 2024 sera celle du renouveau.



