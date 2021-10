Ligne arrachée en gare de Bex – Pas de trains entre Aigle et Saint-Maurice L’incident s’est produit un peu avant 11 h lors du passage d’un RegioExpress. Les causes exactes sont pour l’heure indéterminées. Les CFF ont mis en place un service de bus. Christophe Boillat DÉVELOPPEMENT SUIT

Un RegioExpress a endommagé une ligne de contact, lundi un peu avant 11 h en garde de Bex (image d’archives). Chantal Dervey/24 heures

Plus aucun train ne circule entre Aigle et Saint-Maurice (VS) sur la ligne CFF Lausanne-Brigue depuis ce lundi matin. «Un incident est survenu peu avant 11 h en gare de Bex, indique Frédéric Revaz, porte-parole de l’entreprise. C’est une ligne de contact qui a été endommagée par le passage d’un RegioExpress.» Pour l’heure, on ne connaît pas les circonstances exactes de cette rupture de ligne.

Toujours est-il que le trafic est à l’arrêt complet entre les deux cités chablaisiennes, alors que des équipes de réparation sont sur place. «On ignore encore combien de temps vont durer les travaux en faisant de notre mieux pour que le trafic soit rétabli plus vite possible», poursuit le chef de presse. Les CFF mettent sur pied un service de remplacement par bus entre Aigle et Saint-Maurice. Avec fréquence à la demi-heure.

