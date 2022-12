Front ukrainien – Pas de trêve de Noël en vue en Ukraine Russes comme Ukrainiens l’affirment: la guerre ne connaîtra aucune pause à Noël ou au Nouvel-An. Il y a pourtant des précédents, comme en 1914, relève l’historien Nicolas Offenstadt. Théophile Simon

Des artilleurs ukrainiens bombardent les positions russes près de Bakhmout, considéré comme le «Verdun ukrainien» vu le bilan meurtrier des combats. 8 novembre 2022. AFP/BULENT KILIC

Noël 1914. La Première Guerre mondiale fait rage depuis quelques mois et, déjà, les camps s’enlisent dans une apocalyptique guerre de tranchées. À l’heure du réveillon, pourtant, des chants s’élèvent d’une tranchée allemande en Picardie. Français et Allemands, ennemis il y a encore peu, sortent de leurs abris et fraternisent pendant quelques minutes. La «trêve de Noël» est née. Elle se répétera à d’autres points du front et enflammera l’imaginaire du siècle qui s’ouvre.