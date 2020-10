Coronavirus – Pas de vaccination générale prévue au Royaume-Uni Les personnes vaccinées en priorité seront les seniors et les professions à risque a fait savoir le gouvernement britannique.

Le programme de vaccination contre le Covid-19 au Royaume-Uni s’adressera, s’il est possible, en priorité aux plus âgés et aux professions à risque mais pas à toute la population, a indiqué la responsable du dossier auprès du gouvernement britannique.

Nommée au printemps par le gouvernement présidente du groupe de travail chargé de la vaccination contre le coronavirus, Kate Bingham a déclaré au «Financial Times» qu’une vaccination générale de la population «ne se produira pas».

«Nous avons juste besoin de vacciner toutes les personnes à risque», a-t-elle expliqué dans un entretien mis en ligne dimanche soir.

«On parle du «temps qu’il faudra pour vacciner toute la population» mais c’est erroné. Il n’y aura pas de vaccination des personnes de moins de 18 ans. Ce sera un vaccin pour les seuls adultes, pour les personnes âgées de plus de 50 ans, et particulièrement pour le personnel soignant, le personnel des maisons de retraite et les plus fragiles», a-t-elle précisé.

Le Royaume-Uni a dépassé dimanche le seuil des 500’000 cas, dont plus de 42’000 décès. Il connaît comme d’autres pays européens une résurgence des cas qui a poussé les autorités à imposer de nouvelles restrictions, rendant d’autant plus élevées les attentes d’un vaccin.

Le gouvernement britannique a déjà commandé des dizaines de millions de doses de vaccins des différents programmes en cours actuellement, notamment celui mené par l’université d’Oxford et AstraZeneca, sans savoir s’ils vont aboutir.

