Football – Pas de vainqueur, Servette et Lausanne dos à dos! Les Grenat auraient pu perdre le match dans les arrêts de jeu. Mais Frick arrête un penalty bien discutable accordé un LS à dix depuis la 66e.

Duel entre Rouiller et Guessand, personne ne gagnera Keystone

Peut-être que Servette ne méritait pas cela. Et que Lausanne non plus, finalement. Les ultimes secondes des arrêts de jeu conduisaient à la fin du derby, que ce LS finissait à dix, presque heureux de n’avoir pas plié face aux assauts tardifs de Servette en s’accrochant au 1-1. Mais l’arbitre a voulu voir un penalty sur une intervention de Rouiller sur Suzuki. C’est Frick qui rendra sa justice en arrêtant le tir de Kukuruzovic. Épilogue fort en émotions. Comme le début de match, d’ailleurs.

La première minute de jeu n’égrenait que sa 50e seconde quand Lausanne a été cueilli à froid. Clichy avait pris l’espace béant sur la gauche, il avait levé la tête et vu Stevanovic. Le centre parfait trouvait la tête de l’ailier droit. Cela sentait le but. Sauf que Micha Stevanovic centrait sa reprise sur Diaw. Une grosse occasion de manquée pour Servette, qui aurait pu, aurait dû commencer ce derby avec un but d’avance.

Il y a peut-être eu une part de frustration qui s’est installée chez les Grenat, pour l’opportunité. Il y a eu aussi un électrochoc pour les Lausannois. Les deux systèmes en place se faisant écho (deux 4-3-3 avec la balle et deux 4-1-4-1 sans), il n’y avait que quelques banderilles qui surgissaient presque par accident.

Lausanne, donnait l’impression d’être plus tranchant que Servette sur les actions de rupture. Mais le jeu s’équilibrait entre des Genevois qui dominaient timidement mais surtout sans efficacité et un LS prêt à se projeter devant dès que possible. Les Genevois étaient attentifs malgré quelques alertes. Ce qu’ils n’avaient pas prévu, c’est l’erreur individuelle.

C’est Kastriot Imeri qui allait offrir un cadeau aux Vaudois. À vouloir chercher la solution la plus léchée pour ressortir le ballon à l’orée des seize mètres, il s’essayait à un dribble dangereux. Puertas était là pour lui rappeler la réalité, le ballon ratissé finissait dans les pieds de Guessand, seul ou presque devant Frick: frappe sèche imparable. Le prix de la bourde d’Imeri.

La tête lourde, Servette s’est remis à l’ouvrage. Avec un repli défensif parfois compliqué, il y a eu encore quelques frayeurs (Frick qui sauve sur Brazao). La domination stérile s’est même transformée en temps fort, en fin de mi-temps. Mais sans imagination, sans créativité, difficile de surprendre un Lausanne positionné avec un bloc relativement bas.

Les Grenat ont cru l’espace d’une seconde à un coup du sort, quand Stevanovic voyait sa reprise toucher le bras de Jenz. L’arbitre, M. San, n’a pas bronché. La VAR ne semble même pas s’être intéressée à la question…

Servette dominait donc. Sans trouver la faille. Le travail de sape allait être facilité à la 66e minute, quand Monteiro, déjà averti, commettait une faute grossière sur Imeri. Deuxième avertissement, expulsion, Lausanne à dix.

Dix minutes plus tard, Servette en profitait. Stevanovic avait trouvé le poteau, mais le ballon rebondissait vers Schalk, qui ajustait la cage pour égaliser.

La fin du derby relevait de l’attaque-défense, avec un LS occupé à fermer les espaces et un Servette qui cherchait à se trouver un chemin dans ce groupe compact. Cognat ratera une grosse chance à la 84e. Pas assez de précision à la finition, comme d’habitude pour Servette. Qui aura évité le pire, la défaite donc, grâce à Frick.