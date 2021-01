Communales 2021 – Pas d’élection tacite à Corseaux Quatre des cinq sortants rempilent et ont trouvé un candidat pour leur alliance. En face, une surprise: Anne Neyroud, qui coécrit notamment la Revue de Corseaux. Stéphanie Arboit

18 NOVEMBRE 2014, Corseaux, Maison de Commune. Photo Patrick Martin/24 heures VQH



À Corseaux, quatre sortants se représentent: Sabine Carruzzo, Patrick Michaux, le syndic Christian Minacci et Didier Siegfried. Yves Raboud ne remettra pas le couvert.

Est-ce parce qu’il était le seul ouvertement socialiste dans une Municipalité où les autres membres, sans être encartés, ont cependant des affinités avec la droite? S’est-il senti trop minorisé? «Absolument pas, répond Yves Raboud. Les choses se passaient extrêmement bien. Simplement, après dix ans, il est temps de laisser la place.»

Le syndic confirme «l’excellente collaboration» et la «très bonne ambiance» au sein de l’Exécutif: «Si l’on ne s’accorde pas sur un sujet, on le remet en discussion la semaine suivante pour trouver un accord. On travaille pour le bien du village sans être politisés.» Pour continuer dans cette veine, les sortants ont trouvé un remplaçant à Yves Raboud en la personne de Laurent Paschoud, enseignant. Mais il ne sera pas élu tacitement, comme l’avait été la dernière entrante à l’Exécutif, Sabine Carruzzo.