Suisse – Pas d’entente sur les salaires à La Poste Les partenaires sociaux n’ont pas pu se mettre d’accord sur des mesures salariales pour le personnel de La Poste. Les syndicats déplorent cette situation. La Poste n’a pas encore réagi.

Archives KEYSTONE

Le syndicat syndicom et l’association du personnel transfair sont déçus du géant jaune et pointent du doigt un «manque de reconnaissance», ont-ils indiqué mercredi dans un communiqué commun. Ils affirment que les employés de La Poste sont «d’importance systémique» depuis le début de la crise du coronavirus, traitant des volumes de colis «inédits» et s’exposant chaque jour au risque du virus pour assurer le service universel de la Suisse.

Ils ont été applaudis par la population, mais les applaudissements ne permettent pas de payer les factures, justifient syndicom et transfair. Ces derniers déplorent que les responsables de La Poste «refusent d’octroyer une augmentation salariale au personnel pour le récompenser de sa prestation exceptionnelle».

Les syndicats estiment avoir fait d’importantes concessions au géant jaune. Ils regrettent que La Poste, de son côté, «s’obstine à ne vouloir accorder que le minimum absolu», soit 0,4% de la masse salariale, comme prévu par la convention collective de travail (CCT).

Syndicom et transfair avancent que «ces 0,4% de la masse salariale ne sont pas une augmentation salariale; ils constituent plutôt un engagement, auquel le personnel de La Poste a droit en règle générale». Ils trouvent que «le résultat des négociations salariales équivaut de facto à un gel des salaires pour le personnel».

Commission de conciliation

Selon la CCT, la saisie d’une commission de conciliation est prévue si aucune entente n’est trouvée. C’est exactement ce qui va se passer maintenant, indiquent les syndicats, qui déplorent une «coûteuse procédure».

Contactée par Keystone-ATS, La Poste n’a pas encore réagi.

ATS