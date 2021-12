Mesures sanitaires dans le sport – Pas d’entraînement sans certificat Covid Il faudra désormais montrer patte blanche lors de toute activité sportive à l’intérieur. Ce qui inclut les entraînements. Pierre-Alain Schlosser

Pour l’instant, les clubs de sports de salle pourront continuer leur championnat. OLIVIER VOGELSANG

Pour l’heure, le monde du sport n’est pas trop bousculé par les mesures mises en consultation. Deux mesures changent tout de même la donne. La première sera beaucoup plus contraignante pour les non-vaccinés. Le Conseil fédéral propose d’étendre le certificat Covid à toutes les manifestations accessibles au public. Et surtout, à toutes les activités sportives d’amateurs se déroulant à l’intérieur. Ce qui signifie qu’il faudra aussi montrer patte blanche aux entraînements pour les plus de 16 ans.