Nutrition et plaisir – Pas d’été sans glaces, mais gare aux additifs Elles sont les stars estivales incontournables, mais que contiennent-elles vraiment? Quel compromis choisir pour allier délice sucré et santé? Éclairages. Yseult Théraulaz

Le froid atténue la saveur sucrée des glaces, mais la plupart contiennent un quart de sucre. NICK DOLDING/GETTY IMAGES

À l’eau, au lait, à la crème, en bâton, en cornet, en boule, artisanales ou industrielles: les glaces sont partout et marques et publicitaires rivalisent d’arguments pour nous faire succomber. Cependant, ces desserts glacés ne sont pas tous identiques: leur composition et leur taille varient énormément.