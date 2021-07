Affaire des armoiries - Pas d’inculpation pénale pour les quatre élus de La Tour-de-Peilz

Les quatre municipaux du centre droit de la législature 2016-2021 (de g. à dr., Olivier Wälchli, Alain Grangier, Jean-Pierre Schwab et Olivier Martin) ont utilisé l’écusson de la ville sans en avoir au préalable demandé l’autorisation. Or, l’usage de ces emblèmes est strictement réglementé, sous peine de 1 an de prison au plus ou d’une peine pécuniaire.

