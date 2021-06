Course de ski-alpinisme – Pas d’infraction pénale pour l’association de la Patrouille des Glaciers L’Inspection cantonale des finances estime que l’association n’a commis aucune infraction relevant du pénal mais relève un «manque de sensibilité» du comité directeur par rapport à sa rémunération.

L’Inspection cantonale des finances était chargée d’analyser si l’argent public octroyé à l’association de la Patrouille des Glaciers était utilisé de manière adéquate. KEYSTONE/Patrouille des Glaciers

L’association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers n’a commis aucune infraction relevant du pénal. Mais pour l’Inspection cantonale des finances, le comité directeur «manque de sensibilité par rapport à sa rémunération».

L’Inspection cantonale des finances (IF) était chargée d’analyser si l’argent public octroyé à l’association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers (ASPdG) était utilisé de manière adéquate. Son audit s’est focalisé sur la rémunération des membres du comité directeur de l’ASPdG, du représentant de l’État du Valais et des membres de sa famille, indique jeudi le Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) dans un communiqué.

Premier constat du rapport: il n’y a pas d’infraction à caractère pénal. La rémunération des membres du comité directeur se base bien sur le règlement prévu de l’association et les contrats de travail. Mais les salaires attribués «dépassent le niveau auquel on peut s’attendre dans une association». L’IF parle donc d’un «manque de sensibilité» en la matière.

Dans une prise de position, l’ASPdG – qui se dit «blanchie» par ce rapport – répond en substance que les rétributions sont à la hauteur de son professionnalisme. Ses partenaires contractuels «n’attendent pas de celle-ci des prestations répondant aux standards approximatifs d’une association de bénévoles, mais à des standards professionnels très élevés». Elle souligne par ailleurs pratiquer un tarif horaire «parfaitement défendable» de 75 francs de l’heure.

Baisse des subventions analysée

Deuxième constat du rapport de l’IF, le fonctionnement de l’ASPdG – qui a conclu des contrats de travail avec les membres du comité directeur portant sur la comptabilité ou le marketing – peut provoquer «des potentiels conflits d’intérêts». De l’avis de l’inspection, cette forme d’organisation est par ailleurs très fragile, «car le savoir-faire est concentré sur quelques personnes».

Aucun élément n’indique toutefois qu’elle a provoqué des coûts de fonctionnement supérieurs. Avec l’organisation actuelle, le capital propre de l’ASPdG est passé de 90’000 francs à fin 2008 à 2,3 millions de francs à fin 2018 en tenant compte des provisions à long terme. Au vu de cette «bonne santé financière», l’IF estime que les subventions cantonales doivent être diminuées. Un point que l’État du Valais compte analyser, signale-t-il dans son communiqué.

Les soutiens financiers versés par le canton du Valais (y compris fonds du sport) à l’ASPdG pour les trois dernières éditions de la PdG se montent à près de 900’000 francs. La Loterie Romande a quant à elle versé 930’000 francs à l’ASPdG pour les éditions 2016, 2018 et 2020.

Représentation cantonale

Un dernier point relevé par l’Inspection des finances concerne la représentation du canton dès 2013 au sein du comité directeur, censée «régler» les conflits entre l’armée et l’association. Ce représentant, à savoir le chef de l’Office du sport, y travaille comme secrétaire général et est rémunéré pour cette fonction.

En tant qu’employé de l’État, il doit toutefois rétrocéder les sommes qu’il perçoit lorsqu’il représente le canton. Si l’IF note qu’il a bien rétrocédé une partie des montants, «les règles fixées» n’ont pas été respectées. Elle constate toutefois que cela a été fait avec l’accord du chef de département de l’époque.

Pour l’IF, il n’est pas nécessaire que le canton soit représenté au sein du comité directeur, y voyant une incompatibilité de fonctions. Le Conseil d’État rappelle avoir déjà renoncé à une représentation au sein de l’ASPdG depuis le 31 mai dernier. À titre privé, la personne concernée a également quitté le comité directeur depuis le 1er juin, écrit le département.

Des mois de tourmente

L’ASPdG est dans la tourmente depuis plusieurs mois en raison d’accusations récurrentes de l’un des membres de l’association – celui-ci en a été exclu début juin – liées à la gestion financière du comité directeur et son manque de transparence. En novembre, l’armée suspend sa collaboration avant de la reprendre en février après des conclusions intermédiaires rassurantes d’un premier audit.

En mai, c’est au tour de l’ASPdG de suspendre sa collaboration au motif que les derniers événements ont causé des dégâts d’image et de réputation à la PdG et détérioré les relations entre les deux entités. Depuis, le département poursuit ses discussions avec les partenaires afin de trouver une solution à long terme, détaille-t-il jeudi.

La Patrouille des Glaciers a été créée en 1943 et relie Zermatt ou Arolla à Verbier. L’armée suisse, organisatrice de l’épreuve, est responsable de la planification, de la conduite et de la logistique de la course. L’ASPdG, une structure privée et civile fondée en 1995, gère les sponsors et la promotion.

En 2018, 1600 patrouilles – militaires, civiles, suisses et étrangères – y avaient participé. L’édition 2020 a été annulée en raison du coronavirus, la prochaine devrait avoir lieu en 2022 et sera donc organisée uniquement par l’armée.

ATS

