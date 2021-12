L’invitée - Pas durables, les maisons de paille et de bois?

La maison en paille, en bois et en brique, on croirait le décor d’un célèbre conte ressorti du placard pour cette fin d’année. Il n’en est rien. Loin d’être une illusion ou un rêve, il y a fort à parier que ces matériaux vont tenir le haut du pavé dans les villes et les campagnes de demain.

Aujourd’hui, la prise de conscience populaire dans l’urgence climatique est telle que le secteur de la construction se met à intégrer le concept de construction durable dans sa planification. Un peu partout en Suisse et à l’étranger, on voit fleurir des bâtiments en matériaux à faible impact environnemental comme le bois, la terre crue, le chanvre ou encore le liège.

«Changer de paradigme en adoptant un mode de construction plus respectueux de l’environnement.»

Depuis que les normes en matière de protection incendie ont changé, en 2015, il est possible de construire des gratte-ciel en bois. La tour Malley Phare de quatorze étages, qui sera prochainement érigée à Prilly, en est le parfait exemple. Toujours à Lausanne, derrière le code ECO46 se cache une maison de paille faite de 260 bottes, de 50 tonnes de terre crue et de 80 m3 de bois local. Un édifice inédit du Service des parcs et domaines de Lausanne.

Même si cet intérêt pour les matériaux durables n’est pas totalement récent, il a pris de l’ampleur avec le mouvement des zadistes du Mormont. En quelques semaines, ces jeunes ont alerté l’opinion publique en mettant le doigt sur notre dépendance au béton. Et c’est peu dire. Notre amour pour ce matériau est tel qu’aujourd’hui, une maison individuelle ou collective est en moyenne constituée de 60% de béton. À l’échelle de la Suisse, il est responsable d’un peu plus de 5% des émissions de CO 2 .

Projets et formation à soutenir

Pour respecter les Accords de Paris qui, rappelons-le, visent à contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 °C, voire 1,5 °C, par rapport au niveau préindustriel, il est nécessaire de changer de paradigme en adoptant un mode de construction plus respectueux de l’environnement. Outre l’emploi de matériaux durables et si possible locaux, il est nécessaire d’encourager le recyclage des déchets de chantier et le réemploi de matériaux de construction en créant et en encourageant les filières et les plateformes dans ces domaines. La formation des professionnels du bâtiment doit également suivre cette tendance. Aujourd’hui, rénover ou construire à l’aide de pisé ou de paille relève souvent du parcours du combattant, faute de professionnels formés à ces techniques.

À l’horizon 2044, la population du canton de Vaud devrait atteindre le million d’habitants, soit une augmentation de plus de 20%. Pour faire face à cette croissance démographique, les projets urbanistiques continueront à voir le jour aux quatre coins du canton. Il est de la responsabilité aussi bien des Communes que du Canton de soutenir par des programmes d’encouragement ambitieux les constructions durables.

Marisa Dürst Afficher plus Présidente des Vert∙e∙s d’Épalinges

