Exception Romande – Pas forcé de fermer à 19 h, Vaud se pose tout de même des colles S’aligner sur le reste de la Suisse alors que les cas sont en légère baisse ou permettre aux bistrots de servir jusqu’à 23 heures au risque de devoir revenir en arrière si les cas remontent? Les Romands ont le choix. Cindy Mendicino DÉVELOPPEMENT SUIT

COVID-19. Les membres du Conseil d’État vaudois Philippe Leuba, Rebecca Ruiz, Nuria Gorrite et Béatrice Métraux, en septembre 2020. Jean-Bernard Sieber

Il y a d’abord eu le couperet fédéral. Dès demain, les restaurants et autres musées et magasins fermeront à 19h. Il y a ensuite eu le «sauf». Sauf dans les cantons où le taux de reproduction du virus est inférieur à 1.

Six des sept régions du pays, dit le conseiller fédéral Alain Berset, sont au-dessus de la barre. La Suisse romande (sans Berne), est en dessous! Elle qui a pris ces dernières semaines des mesures plus drastiques que le reste du pays parce qu’elle vivait une situation épidémiologique plus grave.

Grand ouf de soulagement dans bien des chaumières et troquets. Rouverts depuis hier, les bistrots pourront donc rester ouverts jusqu’à 23 heures de ce côté-ci de la Sarine. À moins que…