Football – Pas guéri sur penalty, Lausanne concède le nul contre Xamax Les Vaudois ont encore raté un tir de 11 mètres et n'ont pu faire mieux que 1-1, en match amical à la Tuilière, face à Neuchâtel Xamax. La saison reprend dans deux semaines. Robin Carrel

Lausannois et Neuchâtelois se sont quittés bons amis ce samedi, à la Tuilière. DR

Lors de cette préparation, le LS ne devra pas oublier de (re)travailler les tirs de penalties. Ou d'embaucher un bon psychologue. Incapables d'en inscrire un seul après la 11e journée de la dernière saison de Challenge League, les Vaudois en avaient manqué quatre consécutivement dans le sprint final. Face à Xamax, Aliou Baldé a confirmé les difficultés des siens du point des 11 mètres, en échouant encore une fois à transformer la sentence suprême, lors des arrêts de jeu de la première période.

La troupe de Ludovic Magnin avait heureusement fait une petite différence une dizaine de minutes plus tôt. Kaly Sène, l'une des recrues de ce mercato estival, était arrivé à pousser au fond un ballon qui avait déjà pas mal transité devant la ligne du but neuchâtelois. Insuffisant toutefois pour l'emporter, d'autant plus que la fin de match - avec l'immense défenseur central Mickaël Nanizayamo comme… latéral gauche - était bien loin du niveau de la Super League, que le LS va retrouver dans deux semaines, chez les Young Boys, champions en titre.

Xamax a frôlé la victoire

Du côté de Neuchâtel Xamax, sauvé en barrages de la culbute en Promotion League il y a un peu plus d'un mois, c'est une ancienne cible du LS qui s'est mise en évidence. Franck Surdez a fait trembler la transversale de Thomas Castella à la 37e, avant d'envoyer un tir juste au-dessus à la 53e. La troupe d'Uli Forte a plus que tenu le choc une mi-temps, avant d'égaliser, alors que la valse des changements de l'heure de jeu avait brouillé les cartes. Angelo Campos, qui va découvrir la 2e division après avoir fait feu de tout bois aux échelons inférieurs, a alors facilement trompé Castella de l'entrée des 16 mètres (65e). Les Xamaxiens ont même encore touché du bois sur coup franc à la 84e.

Cette partie, disputée à la Tuilière sous l'étendard de la «journée des abonnés», a permis au club lausannois de distribuer ses précieux sésames saisonniers aux plus pressés de ses fans. Mais il a aussi été l'occasion de présenter les nouveaux maillots du LS pour son retour dans l'élite. Les supporters ont tout intérêt à se ruer dessus, car ils seront peut-être collectors. L'équipementier français des Vaudois serait, d'après un récent article publié par L'Équipe, en grandes difficultés au niveau de la conception de certaines tenues et aussi de paiements à diverses fédérations dans l'Hexagone.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.