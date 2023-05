La Suisse est lente. Ou du moins, son système politique est lent et on devrait se rappeler que c’est peut-être, aussi, un peu pour ça qu’il fonctionne si bien. Alors quand nos élus se mettent à concocter des lois urgentes à tout-va pour l’énergie – ce jeudi, c’est au tour de l’éolien d’y passer –, c’est un peu la vérification de l’adage: confondre vitesse et précipitation.

La recette est connue. Pour que la sauce prenne, il faut une urgence à court terme. La guerre en Ukraine et l’envolée spéculative des prix de l’électricité marchent ainsi bien mieux que l’urgence climatique qu’un peu de pluie au printemps suffit à faire oublier.

Là-dessus, ajoutez généreusement un mélange de subventions gargantuesques (60% des coûts et c’est «l’happy hour» dans une démocratie libérale), édulcorez la protection de l’environnement et les lois en vigueur. Et surtout, promettez que la faim est à nos portes.

Et voici que l’on voit débouler des projets de parcs solaires alpins à la pelle dont le gigantisme et le peu de cas pour l’environnement ont eu vite fait d’exciter des opposants qui auraient pu entrer en matière. Ensuite, derrière l’intention louable de donner un coup de pouce aux parcs éoliens trop longtemps bloqués, on essaie de leur octroyer un blanc-seing n’importe où, les subventions rendant l’affaire intéressante même si le vent fait grève. La liste est non exhaustive.

Qu’il faille plus d’électricité propre et indigène n’est pas discutable. Ce qui l’est davantage c’est de penser que le peuple suisse a déjà oublié qu’il avait voté pour une «stratégie énergétique 2050» il y a seulement six ans et qu’elle se révèle être de plus en plus une marmite creuse dans laquelle on est déjà en train de balancer tout et n’importe quoi à la va-vite, sans souci pour le goût de la soupe. Reste à espérer qu’on évitera l’indigestion parce qu’après, ce sera trop tard pour corriger.

