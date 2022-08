Comeback musical – Pas mal, la playlist des boomers Bonne nouvelle, nos enfants écoutent volontiers les chansons de notre jeunesse. À une condition: qu’on ne leur demande surtout pas de le faire. Yann Zitouni

Le groupe Metallica a été redécouvert par la jeune génération grâce à la série «Stranger Things». GETTY IMAGES

La scène se déroule dans un train, quelque part en Romandie. Deux ados, même pas 15 ans, sont en train de partager une paire d’écouteurs. Forcément, le son n’est pas terrible, mais l’important est ailleurs: ces deux-là échangent les mêmes regards que s’ils avaient exhumé un trésor, ils ressemblent à des chapardeurs au moment du partage du butin. Sur le siège en face, un quinquagénaire qui semble n’avoir pas fini son adolescence les observe avec amusement, curiosité et peut-être un peu de jalousie. Ils finissent par le repérer, ils le scannent du coin de l’œil et estimant sans doute qu’il n’est peut-être pas complètement largué, ils décident de le mettre dans la confidence: «Hey, m’sieur… vous connaissez AC/DC?»