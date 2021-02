Impôts et coronavirus – Pas question d’encourager le télétravail sur le plan fiscal Alors que les déductions de frais de transport et de repas sont sucrées, Vaud restreint celles de la chambre bureau et de son équipement. Renaud Bournoud , Jean-Marc Corset

«L’Administration cantonale des impôts (ACI) fait confiance aux employeurs pour établir correctement le certificat de salaire et aux contribuables pour compléter leur déclaration d’impôt conformément à la réalité.» Pascal Broulis , chef du Département des finances. Odile Meylan

Le travail «at home office» est la panacée pour les autorités sanitaires qui veulent éradiquer la pandémie au plus vite. Mais, à l’heure de remplir les déclarations d’impôt 2020, il s’agit d’un véritable casse-tête pour les employés, les employeurs, les fiduciaires et les fiscalistes. Pour des tas de bonnes et… de mauvaises raisons. En tous les cas, l’État de Vaud ne veut pas entendre parler d’encourager fiscalement cette forme de travail. Pandémie ou pas, il estime que c’est à l’employeur et à l’employé d’en assumer la plupart des frais. Les explications du Département des finances et de son chef Pascal Broulis.