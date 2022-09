Le but «à la Zlatan» d’Haaland. AFP

Ne jamais enterrer trop vite un buteur et une équipe de classe mondiale. Mercredi soir, Erling Haaland et les Citizens ont paru bien emprunté contre Dortmund, pendant 80 minutes. Ils n'avaient même pas encore cadré le moindre tir, quand Stones a réveillé tout le stade d'une frappe foudroyante pris de 20 mètres. Les Allemands étaient alors en sursis, ils ont fini K.O..

Car quatre minutes plus tard, c'est le Robocop norvégien qui a fait parler sa classe, d'un but qui fera à n'en pas douter le tour du monde. Sur un centre de Cancelo venu de la gauche, l'ancien joueur du Borussia s'est envolé et a réussi à rabattre le cuir au bon endroit d'une volée/talonnade absolument exceptionnelle. Et tant pis pour le BVB, qui avait parfaitement joué le coup jusqu'ici et ouvert le score à la 56e par Bellingham.

Noah Okafor a offert un magnifique point aux Autrichiens. AFP

Dans le groupe E, Graham Potter a commencé son règne londonien par un nul. Rien n'a été simple contre Salzbourg (1-1) et il a fallu une jolie frappe enroulée de Sterling pour prendre les devants (48e). C'était sans compter sur le Bâlois Okafor, qui a égalisé à la 75e.

Une autre équipe sponsorisée par une marque de boisson énergétique a fait bonne impression mercredi soir, mais ça n'a pas suffi à Leipzig, face au Real Madrid à Bernabeu (2-0). Valverde a sauvé la Maison Blanche à la 77e d'une frappe enroulée du gauche, avant un joli but d'Asensio dans les arrêts de jeu.

Mbappé, Neymar et Messi marquent

On savait la Juventus pas dans une forme étincelante, mais de là à se faire dominer ainsi sur sa pelouse par Benfica (gr. H/1-2)... Les Turinois avaient pourtant eu la chance d'ouvrir le score par Milik, mais Joao Mario (penalty/43e) et Neres (55e) ont retourné le match. Dans cette même poule, les stars parisiennes Neymar, Mbappé et Messi ont tous marqué une fois en déplacement à Haïfa, contre le Maccabi (1-3).

Pour terminer, dans un partie du groupe A qui avait dû être reportée d’une journée en raison des hommages à Elizabeth II, les Glasgow Rangers n'y ont vu que du feu contre Naples (0-3). Les Ecossais ont été réduits à 10 à la 55e, avant de craquer trois fois en 23 minutes.



