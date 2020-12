En vue de la campagne des prochaines élections communales au printemps, les libéraux-radicaux aiglons proposent un questionnaire aux électeurs. Inédit à l’échelle du canton, «Aigle 2021, avec le PLR construisons l’avenir» a été adressé aux quelque 6900 votants potentiels (10’400 habitants). Coût de l’opération: 5000 fr. Les Aiglons sont appelés à répondre à près de 100 questions réparties sur quinze thématiques. Le chef de campagne, Clément Reber, répond à nos propres questions.

Pas du tout. Ce n’est pas un questionnaire sur ce qui a été fait mais sur ce qui pourrait être fait. L’objectif est de construire l’avenir avec la population. Nous avons utilisé ce procédé car nous ne pouvons pas nous rendre dans les quartiers pour parler avec la population et mener campagne comme d’habitude, pandémie oblige. Les réponses vont nous aider à dessiner des orientations plus claires pour la campagne à venir.

Ce sondage ressemble plus à un autosatisfecit sous forme de bilan de l’action menée par les libéraux-radicaux qui dominent et gèrent la vie aiglonne depuis des décennies. Est-ce le but?

La problématique de la nature et de l’environnement arrive en deuxième position des quinze thématiques proposées, avant l’emploi ou la sécurité. Le PLR aiglon se serait-il découvert une fibre écologiste ou surfe-t-il sur la vague verte qui déferle sur le pays depuis les dernières élections fédérales?

Nous ne surfons sur aucune vague. Le PLR se préoccupe depuis longtemps de l’environnement, notamment via l’obtention du label Cité de l’énergie et des démarches entreprises en vue de décrocher celui de Ville verte. Le PLR est conscient de l’urgence à agir le plus rapidement possible en matière d’écologie. Cette présente législature l’a montré.