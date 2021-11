L’invitée - Pas une de plus: il faut lutter contre les féminicides!

Vingt-cinq femmes sont mortes depuis le début de l’année sous les coups de leur mari, ex, concubin ou partenaire. On appelle cela un féminicide: des femmes qui meurent parce qu’elles sont femmes. Cette typologie de meurtre n’est aujourd’hui pas reconnue par notre droit pénal et la révision fédérale en cours n’a pas prévu de l’introduire, niant ainsi cette violence de genre.

Ce 25 novembre a lieu la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qui reste essentielle car elle permet de mettre en lumière ces infractions dont les femmes sont victimes. Comme le harcèlement sexuel: selon les chiffres de l’association EyesUp, 97% des cibles de harcèlement sont des femmes. De même, en 2019, 72% des personnes victimes de violences conjugales étaient des femmes. En Europe, pour une femme entre 16 et 44 ans, il y a plus de probabilité de mourir assassinée par son partenaire ou son ex que des suites du tabagisme ou d’un accident.

«Le Conseil fédéral continue de fermer les yeux sur l’existence concrète et documentée du féminicide et du harcèlement sexuel.»

Cette dimension aurait dû être prise en compte dans le projet en cours de révision de notre Code pénal. Mais le Conseil fédéral continue de fermer les yeux sur l’existence concrète et documentée de longue date par des associations du féminicide et du harcèlement sexuel. Cela s’ajoute à la grande déception de ce projet de révision: une définition du viol complètement archaïque, où la notion de consentement n’apparaît pas. La seule avancée positive est qu’enfin l’acte de viol verra probablement sa définition élargie pour prendre en compte toutes formes de pénétration. Mais cela ne suffira pas!

En effet, des outils internationaux ratifiés par la Suisse existent et présentent le chemin à suivre, en particulier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) est entrée en vigueur le 1er avril 2018. Or, le projet de modifications du droit pénal actuellement en discussion aux Chambres ne permettra toujours pas de nous mettre en conformité avec son contenu.

Intensifier la pression

Tous ces éléments démontrent que la pression sur les autorités politiques et judiciaires pour une meilleure prise en compte de ces violences de genre doit être intensifiée. Aux côtés des associations féministes, toutes et tous nous avons un rôle à jouer pour rendre visibles et combattre ces violences. En plus du cadre légal qui doit absolument correspondre aux réalités des cas de violences sexistes et sexuelles, l’éducation auprès des enfants et des adultes doit être soutenue avec ambition, la population sensibilisée, les tabous doivent tomber et les victimes être écoutées et soutenues. Car ce n’est que comme ça que nous pourrons faire face à un fléau qui ne dit que rarement son nom: le féminicide.

Géraldine Dubuis Afficher plus Juriste, coprésidente du groupe de travail égalité des Vert∙e∙s vaudois∙es

