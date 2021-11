Ski alpin – Pas vaccinés, Kryenbühl et Weber n’iront pas à Lake Louise Les deux spécialistes de vitesse, qui ont eu le Covid-19 et se sentent protégés, manqueront les premières épreuves de Coupe du monde au Canada, où le vaccin est exigé. Yves Desplands

Urs Kryenbühl ne peut pas entrer au Canada. AFP

Urs Kryenbühl et Ralph Weber ne participeront pas aux épreuves de vitesse de Coupe du monde à Lake Louise, au Canada, du 23 au 28 novembre. Les deux descendeurs ne sont pas vaccinés contre le Covid-19 et c’est une condition pour entrer au Canada.

«Retour reporté», annonce sur son compte Instagram Kryenbühl. Le Schwytzois de 27 ans explique: «Physiquement, je me débrouille très bien, mon niveau actuel est bon et permet donc un retour à Lake Louise. Je me sens prêt et motivé pour disputer à nouveau des épreuves de Coupe du monde. Il y a juste ce «petit» hic: Malheureusement, seules les personnes vaccinées sont autorisées à entrer au Canada. Pour cette raison, je ne peux pas participer à l’ouverture de la Coupe du monde à Lake Louise.»

Lui qui a terminé troisième à Val-d’Isère et à Bormio, l’hiver dernier, ajoute: «J’ai personnellement pris la décision de ne pas me faire vacciner pour le moment. Depuis que j’ai été infecté par le Corona, il y a quelques mois, et que j’ai bien résisté, je suis maintenant considéré comme guéri. Malheureusement, cela ne suffit pas pour entrer au Canada».

Sur son site, Ralph Weber, lui aussi infecté par le virus il y a quelques mois, tient presque le même discours: «Je ne suis actuellement pas vacciné contre le Corona car, selon ma compréhension du corps humain, j’ai une meilleure protection. (…) Mon corps a eu la chance de produire lui-même les anticorps, de lutter contre le virus, puis de survivre à la maladie après quelques jours - une semaine plus tard, je reprenais déjà l’entraînement et je n’avais pratiquement aucune restriction. Je suis très heureux d’avoir enfin pu vaincre cet épouvantail et que mon corps ait eu la chance de se remettre avec succès tout seul.»

Le Saint-gallois de 28 ans et Kryenbühl regrettent que la Fédération internationale n’ait pas déplacé les courses, mais se réjouissent de retrouver la compétition à Beaver Creek, aux États-Unis, dès le 30 novembre.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien.

