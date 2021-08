Festival à Montreux – Pascal Auberson et ses potes invitent à savourer la Dolce Riviera Du 6 au 21 août, les Jardins du Montreux Palace s’abandonnent au farniente musical. Cécile Lecoultre

Pascal Auberson à redécouvrir dans un cadre idyllique, les Jardins du Montreux Palace au bord du lac. TDG

Dans le sillage des mutations du Montreux Jazz Festival naissait l’an dernier la Dolce Riviera. Résolument placée sous le signe de l’hédonisme, la manifestation accueille pour sa 2e édition The Two, Pascal Auberson, Jaël, Stevans ou Sandrine Viglino dans les Jardins du Montreux Palace du 6 au 21 août. Et les organisateurs d’esquisser la carte postale rêvée, entre chaises longues et nuits étoilées avec couchers de soleil au-dessus des eaux lémaniques…

Ces quinze soirées coordonnées par la Fondation de la Saison culturelle de Montreux viennent compenser la morosité engendrée par la crise sanitaire. «Dans l’esprit d’une Dolce Vita devenue Riviera, decks favorisant l’accès au lac, extension des terrasses de restaurants sur la voie publique et concerts ont ainsi apporté un vent de légèreté à la destination», soulignent les organisateurs.

Olivier Pittet, principal animateur de la manifestation, insiste sur le caractère interactif de Dolce Riviera. Gratuits pour le public, les concerts permettent aussi aux artistes suisses ou étrangers vivant en Suisse de trouver un soutien financier bienvenu en ces temps de disette grâce à l’appui à la fois de la Commune de Montreux et du Fonds culturel Riviera.

Tirabosco, le duo Stevans etc.

Dans une programmation hétéroclite, remarquons Pascal Auberson dans une formule à deux pianos avec Gaspard Glaus, le duo Stevans, le renommé flûtiste Michel Tirabosco, les intenses Victoria Harmandjieva et Maria de la Paz autour de Piazzolla et des films d’Almodóvar, Jaël (ex-Lunik) ou encore The Two. Pour la première fois aussi en Suisse romande, deux des fidèles musiciens de Stephan Eicher produiront «The Reyn Project» avec Reyn Ouwehand, accompagnateur de Vanessa Paradis ou Benjamin Biolay, et la violoncelliste Cécile Grüebler.

Et que ça danse!

La jauge est plafonnée à 300 personnes, sans inscription préalable. Un certificat Covid et une pièce d’identité sont exigés pour laisser les festivaliers danser. En cas de mauvais temps, les concerts seront déplacés au Petit Palais, en bas des jardins.

